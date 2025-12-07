Отправлено: - 16:24

Карачун:

но человек при этом на электрогитаре играет сам, здесь и сейчас, то что не так?

Цитата:В этом и причуда - он может и не играть вообще, просто рукой махать - новый закон это не запрещает. Петь нельзя под фанеру, а имитировать игру - можно.ну бред же