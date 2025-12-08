Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как передать теплосчетчик на баланс КТЭК, обсудили в акимате Костаная. И нюанс в этом законе - тоже
Как передать теплосчетчик на баланс КТЭК, обсудили в акимате Костаная. И нюанс в этом законе - тоже
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать