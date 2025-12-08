Отправлено: - 14:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=58076 Он пояснил, что на такую процедуру, как отключение в связи с выходом из строя задвижки, тоже тратятся ресурсы компании, а ее сотрудники выезжают на место.Источник:

Цитата:А разве в стоимости 1 Гкал не заложены эти затраты, что то я сомневаюсь. Надо еще КТЭК проверить тариф из чего сложился