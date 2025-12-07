Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 07.12.25 - 21:18
4 декабря главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". В рамках этого документа беспрецедентные в истории страны нововведения получат путевку в жизнь.
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 07.12.25 - 21:18
Хроническая нехватка денег чувствуется все сильнее и сильнее! Уже экологи повылазили со своими трубочками, в Алматы вовсю транспорт фильтруют и у нас тоже самое будет, когда в 90-е, талончики на чистый выброс покупали. Создаётся впечатление,что в правительстве только и думают кого бы и за что оштрафовать и где ещё "отщипнуть" от населения.
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 07.12.25 - 22:37
......с фанерой давно пора покончить,хай живём спэвают и играют...так конещно любой спевак или спевачка имеющий бабки записали в студии песни и под фанеру лабают а музыканты вообще должны живём лабать...
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 10:43
А как быть театрам? Детским в том числе. Они включают фонограмму для фона, где показывается действие или событие. И как это будет выглядеть: а сейчас, в нашей постановке мы используем кавер на песню Долиной? Продолжим. Или вообще все сведется к мимам?
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 11:10
Зачем всё это выдумали? Если мне исполнитель нравится, я пойду на него хоть с фанерой, хоть без. Но предпочту все таки с фанерой, которая записана качественно в студии, и идеально вылизана под мой чуткий слух, чем слушать, как уставший артист, напрыгавшись, еле дышит в микрофон.
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 11:14
И вообще, что такое фанера? Основная дорога с вокалом? Дополнительная, для более плотного звука? Или дорожки с гармонией? А может бэк-вокал? Адлибы тоже относятся к фанере? И вообще, почему этот голос должен быть живой, а инструменты - не обязательно? Бред какой-то, если честно.
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 11:19
Ну даже если выключить основную дорогу с вокалом, даже если поставить аппаратный пре-амп, железные компрессоры с автотюном, ну ведь все равно лайв до студийного качества ничем не вытащить. Это особый вид мазохизма какой-то?
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 11:53
Взять хотя бы *песня года* или * рожденственские встречи*. Там никак не обойтись без фонограммы, ибо песни подаются с танцами и прочими эфектами где в живую будет отличаться
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 08.12.25 - 12:39
В ветеке о коррупции уже писал о "штрафных законах" для поддержания штанов чиновников! Теперь несправеливость устранена чиновники от культуры будут зарабатывать не меньше, чем гаишники!
Как легко сочинять законы на фоне популизма! Народ против фонограммы, давайте запретим, не вдаваясь в нюансы! А вот смогут ли ответить разработчики хотя бы на вопросы Максафа или Алехандера. большой вопрос, извините за тавтологию! Если вспомнить о выдающемся явлении в поп-культуре , группе "Boney M", которая выступала исключительно под фонограмму, куда её девать то? Подвергнем обстракизму? Дружными рядами казахстанских любителей истинных музыкальных ценностей сотрём все записи?
Можно пойти ещё дальше, запретить например все примочки к электро гитаре, как искажающие истинный звук, а потом запретить саму электрогитару, оставив только классическую!
Запретительный зуд рулит!!!
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 08.12.25 - 13:00
Чего так встрепенулись? Нешто внезапно может оказаться что "певцы" и "музыканты" нифига ни петь ни играть на музыкальных инструментах не умеют? Ну, господа, это их работа - петь и играть. И денег за это они берут хорошо. "Торговля лицом" не может стоить столько, да плюсом ещё придурошный не редко райдер. А что они слажают на концерте, так то будьте покойны, обязательно слажают. Но у действительно хороших певцов и музыкантов на концерте этого никто и не заметит. Потому что ну слажают они в десятке нот...на пол-тона, на тон, выделить эти конкретные ноты на общем фоне во время концерта даже у чуткого уха не получится. В записи концертной, да, можно расслышать, потому что обстановка спокойная.
А если "певец" вне студии не может ничего, то грош цена такому певцу.
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 08.12.25 - 13:16
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 14:39
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 14:46
Насчёт библиотек. Непонятно, все эти вечера поэзии, музыкальные гостиные, шашечный турнир для слабовидящих , столь любимый нашим глубокоуважаемым профессором станут платными для организаторов? Из текста статьи для меня этот вопрос остался непонятым! Будет некий прейскурант утверждённый, в который что то войдёт, что неизвестно. Хорошо хоть выдачу книг оставили бесплатной.
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 08.12.25 - 16:17
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 08.12.25 - 16:21
