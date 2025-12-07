Отправлено: - 13:16

saba:

Можно пойти ещё дальше, запретить например все примочки к электро гитаре, как искажающие истинный звук,

Цитата:Если он искажается намеренно но человек при этом на электрогитаре играет сам, здесь и сейчас, то что не так? Можете в микрофон "напихать" чего угодно для получения специфического звука, главное чтобы источником изначального звука, пусть даже в дальнейшем преобразованного, был конкретный исполнитель в момент получения этого звука.На самом деле нужно было просто обязать ставить "плашку" что в этом конкретном концерте выступление будет под фонограмму, и посетитель идет смотреть на танцоров или прыгунов по сцене.И все было бы честно - кому нравятся дилетанты и эрзац-исполнители - пожалуйста. Для кого ценен непосредственно исполнительский навык - вот, для вас живое выступление, со всеми его особенностями.