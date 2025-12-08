Деньги на мусор - Суд отменил тариф на его вывоз, но костанайцы уже год платят вдвое больше. Будет ли перерасчет?

Отправлено: - 16:57

Да связаться с операторами сотовой связи это еще тот квест. Посетить дилерский центр нужно не менее 2 часов, причем Теле 2 и билайн одинаково. Тарифы растут несколько раз за год. Можно было бы сказать раз дорого не пользуйтесь, но сейчас без интернета никуда. Даже коммуналку не оплатишь везде приложения для передачи данных, до операторов не дозвониться. Почему контролирующие органы не хотят навести порядок ?