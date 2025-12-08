НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Санитара из медвытрезвителя, обвиненного в избиении пациента, признал виновным суд в Костанае
 
 
Санитара из медвытрезвителя, обвиненного в избиении пациента, признал виновным суд в Костанае
Отправлено: 08.12.25 - 13:10
- Факт нанесения телесных повреждений именно Тижбаевым зафиксирован на видеозаписи с камер наблюдения палаты № 1 в здании ЦВАД, подтвержден показаниями очевидцев, - сказала судья. - Мотивом стали неприязненные отношения.
Читать новость

Re: Санитара из медвытрезвителя, обвиненного в избиении...
Отправлено: 08.12.25 - 13:10
Цитата:
которого, как показало судебное следствие, подсудимый воспринимал, как лицо без определенного места жительства, злоупотребляющее спиртными напитками


То есть если пьяный БОМЖ - значит можно бить и руками и ногами. Это больше не человек, а всего лишь пьяный БОМЖ.
Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И даже человек в пьяном виде и без определенного места жительства несет в себе этот образ Божий. Приговор справедлив. Недопустимо такое отношение ни к какому человеку. В не зависимости от пола, национальности или социального положения. А тем более человека которого квалифицировали для оказания помощи. Помощи!
