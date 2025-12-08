НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Отражение поведения к людям» - По делу об избиении пациента медвытрезвителя прошли прения в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53101
«Отражение поведения к людям» - По делу об избиении пациента медвытрезвителя прошли прения в суде Костаная
Отправлено: 08.12.25 - 09:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санитару Центра временной адаптации и детоксикации Костаная Галымжану ТИЖБАЕВУ предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 106 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Что говорили в прениях обвинение и защита?
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2011
Re: «Отражение поведения к людям» - По делу об избиении пациента...
Отправлено: 08.12.25 - 09:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он попросил суд признать Тижбаева виновным по предъявленной статье, назначить наказание, связанное с лишением свободы на 5 лет, а также взыскать в пользу потерпевшего 10 млн 600 тыс. тенге за причинение морального вреда.

Двойные стандарты какие то. Уролога на тот свет чуть не отправили - в этом случае спортику с судимостью по сути пальчиком погрозили и отпустили через пару недель. Тут вам и заключение, и многомиллионные компенсации. Странный подход, индивидуальный
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2354
Re: «Отражение поведения к людям» - По делу об избиении пациента...
Отправлено: 08.12.25 - 11:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Каюмов сколько живёт в КЖБИ , столько и употребляет спиртное. Сам себе всегда искал приключение, попрошайничал, обманывал доверчивых пенсионеров.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1359
Re: «Отражение поведения к людям» - По делу об избиении пациента...
Отправлено: 08.12.25 - 11:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сам себе всегда искал приключение, попрошайничал, обманывал доверчивых пенсионеров

Замечательный повод покалечить человека? Прямо индульгенция какая-то свыше на чистку человеческих рядов.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8416
Re: «Отражение поведения к людям» - По делу об избиении пациента...
Отправлено: 08.12.25 - 13:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санитара не очень жалко! Избивать человека, пусть омрзительного и опустившегося, но находящегося по отношению к тебе " в заведомо беспомощном положении" ( чисто юридический термин, здесь я думаю тоже применим) это низко и в моральном смысле, не только юридическом.Санитар поступил тут как подростки избивающие бомжей,зная ,что отпора не будет!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS