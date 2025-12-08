Отправлено: - 09:30

Он попросил суд признать Тижбаева виновным по предъявленной статье, назначить наказание, связанное с лишением свободы на 5 лет, а также взыскать в пользу потерпевшего 10 млн 600 тыс. тенге за причинение морального вреда.

Цитата:Двойные стандарты какие то. Уролога на тот свет чуть не отправили - в этом случае спортику с судимостью по сути пальчиком погрозили и отпустили через пару недель. Тут вам и заключение, и многомиллионные компенсации. Странный подход, индивидуальный