Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Отправлено: 07.12.25 - 11:37
Вот вы постоянно возмущаетесь: «Кругом коррупция!» А вот я считаю, что у нас в Казахстане нет никакой коррупции. Ведь что такое коррупция? Это аномалия, сбой в механизме общества, в системе, нарушение правил. У нас же благодаря коррупции все работает именно так, как должно.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Отправлено: 08.12.25 - 11:55
Отправлено: 08.12.25 - 12:02
Пожалуйста, обсуждайте статью, а не ее автора.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Отправлено: 08.12.25 - 12:18
maxsaf:
Узаконить[/quot
Есть другой способ, перестать бороться! Именно после начала провозглашения компании борьбы с коррупцией масштабы взяток взлетели в небеса! Можно проследить по самому простому примеру, коррупции на дороге. Раньше договориться стоило намного дешевле, сейчас берут ещё и за риск. В число пособников коррупции можно смело записывать наш Мажилис, которые пачками выпускают законы о драконовских штрафах в различных сферах деятельности! А лоббистами различные министерства ,которые продвигают в парламенте эти самые законы! Если сумма штрафа на дороге например достигает половину месячной зарплаты, всегда возникает соблазн договориться на месте! Министерства обосновывают увеличение штрафов беспокойством об экономическом здоровье страны и физическом здоровье граждан, на деле возникает обратный эффект, когда размеры коррупции в денежном выражении только увеличиваются!
Узаконить[/quot
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Отправлено: 08.12.25 - 12:20
Цитата:
Если не содержиться оскорблений и иже с ним переходов на личности, чем-то еще запрещено обсудить автора? Это ведь его мнение опубликовано. Или не его?
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, обсуждайте статью, а не ее автора.
Пожалуйста, обсуждайте статью, а не ее автора.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Отправлено: 08.12.25 - 12:22
Цитата:
Автор реально верит в то, что глаголет? Ни на йоту не задумываясь, что "менталитет" именно так и делает, чтобы естественный процесс не сдвинулся с мертвой точки?
В нашем же обществе коррупция - это почти легальный способ ускорить естественные процессы, если они слишком медленно текут по бюрократическим каналам
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Отправлено: 08.12.25 - 12:28
Цитата:
Ну, тут уж мои комментарии выше - излишни. Это точно, менталитет! Когда даже еще не сказали - ДАЙ, а клиент уже говорит - ну пожалуйста, ВОЗЬМИ, то в данном обществе и не надо понимать тему. Всем - в чиновники и власть )))
saba:
Можно проследить по самому простому примеру, коррупции на дороге. Раньше договориться стоило намного дешевле, сейчас берут ещё и за риск. В число пособников коррупции можно смело записывать наш Мажилис
Можно проследить по самому простому примеру, коррупции на дороге. Раньше договориться стоило намного дешевле, сейчас берут ещё и за риск. В число пособников коррупции можно смело записывать наш Мажилис
Отправлено: 08.12.25 - 12:50
Цитата:
Собственно говроя Мишаня, так оно и есть! Буду говорить только про себя. Пока меня не коснулась какая либо проблема, кардинально влияющая на мою жизнь, я буду на всех углах кричать против коррупции, как только что то коснётся меня, либо моих близки людей я исчерпав все законные способы уйти от этой проблемы, я начну искать обходные пути решения!
Мишаня:
ну пожалуйста, ВОЗЬМИ,
ну пожалуйста, ВОЗЬМИ,
Отправлено: 08.12.25 - 12:51
Цитата:
Оскорбление в удаленном комментарии содержалось.
Но в любом случае автора лучше обсуждать только в связи с конкретной статье, им написанной.
Мишаня:
Если не содержиться оскорблений и иже с ним переходов на личности, чем-то еще запрещено обсудить автора?
Если не содержиться оскорблений и иже с ним переходов на личности, чем-то еще запрещено обсудить автора?
Оскорбление в удаленном комментарии содержалось.
Но в любом случае автора лучше обсуждать только в связи с конкретной статье, им написанной.
Отправлено: 08.12.25 - 12:51
В данном случае увы, я беспринципен!
