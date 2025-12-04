Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
На судебном заседании 3 декабря предприниматель Александр БРУНЕР заявил, что к концу июня 2025 года пассажиропоток автобуса № 120 за один день составлял около 2 600 человек. Сейчас же пассажиропоток упал до 1200-1300 человек в день.
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
Все правильно, Бруннеру- старый маршрут!!! Акиматовским деятелям- по служебным несоответствиям, чтобы неповадно было рулить безнаказанно
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 11:15
Это судебное заседание - переломный момент, так сказать "Курская битва" в истории борьбы за 120-й маршрут. Дальше - только возврат прежней схемы. Так держать!
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 11:43
акиматчики так просто не сдадутся..они же привыкли. что они цари и боги каждый в своей вотчине.
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 12:36
Акимат явно лоббирует чьи-то интересы. У какого-то перевозчика сняли икру с его кусочка хлеба с маслом.Если бы у нас журналисты хотели (или могли)проводить своё расследование, всегда можно найти кому это выгодно. А там уж ... "кто зонтик украл, тот и тётку пришиб" !
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 12:44
Брунеру - стойкости, непреклонности и победы!
"Я вот думаю, что сила -в правде. У кого правда - тот и сильней"
Плохо одно - судебная практика показывает, что судиться с госорганами -дело заведомо безвыигрышное. Кто может сказать, что аким/замакима/заместитель заместителя может быть неправ?
"Я вот думаю, что сила -в правде. У кого правда - тот и сильней"
Плохо одно - судебная практика показывает, что судиться с госорганами -дело заведомо безвыигрышное. Кто может сказать, что аким/замакима/заместитель заместителя может быть неправ?
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 13:02
Да у многих чиновников, как и у высшего полис-руководства маршрутные автобусы и грузовики для ремонта дорог области на поднайме, оформленные на кум-свата-брата. Поэтому и есть заинтересованность в городских маршрутах
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 14:41
Чтобы уехать в Рудный,по новым правилам акимата, пассажиры должны вначале добираться до автовокзала,при этом теряя время,комфорт и дополнительные расходы на проезд. Приехав в Рудный приходится добираться до центра города опять на городских маршрутах,тоже лишняя трата. Так ведь было раньше ещё до внедрения 120-го маршрута. Никто не жаловался. А что случилось сейчас? Для раскручивания нововведения пришлось в ущерб городскому перевозчику дать плюшки в виде проезда от Гиппократа до Руднянского ЦУМа. Теперь чиновники пронюхали где собака зарыта, придется или поднять стоимость проезда или вернуть все обратно.
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 14:58
Цитата:
Им бы самим на автобусах поездить.
Привыкли все с бумажки читать. Алемпэй может и не такие цифры в отчёте показать. И про заполняемость, и про рентабельность. Руководствоваться надо здравым смыслом, а не бумажками, на которых можно преподнести любую информацию в выгодном свете.
Поездил бы аким с месяцок в рудный и обратно (с вокзала до вокзала), увидел бы реальную картину. Но...
сайлау курманов:
по новым правилам акимата,
по новым правилам акимата,
Им бы самим на автобусах поездить.
Привыкли все с бумажки читать. Алемпэй может и не такие цифры в отчёте показать. И про заполняемость, и про рентабельность. Руководствоваться надо здравым смыслом, а не бумажками, на которых можно преподнести любую информацию в выгодном свете.
Поездил бы аким с месяцок в рудный и обратно (с вокзала до вокзала), увидел бы реальную картину. Но...
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 15:02
Цитата:
Что то мне кажется зонтик у акима Рудного, уж больно он ругался на встрече с населением акима области на этот маршрут! Ещё и аварию вспомнил и за бедных пассажиров переживал, которые стоя на бешеной межгородней скорости вынуждены из Костаная в Рудный ехать! Что то там ещё про упавшие доходы рудненских перевозчиков от автовокзала до ЦУМа говорил, уж точно всё не помню.
Филипповна:
зонтик
зонтик
Что то мне кажется зонтик у акима Рудного, уж больно он ругался на встрече с населением акима области на этот маршрут! Ещё и аварию вспомнил и за бедных пассажиров переживал, которые стоя на бешеной межгородней скорости вынуждены из Костаная в Рудный ехать! Что то там ещё про упавшие доходы рудненских перевозчиков от автовокзала до ЦУМа говорил, уж точно всё не помню.
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 15:15
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 20:21
Видимо 120 маршрут очень жирный маршрут.. коль Бруне так бегает по судам и приволок инвалидов по такому случаю. И ещё вопрос, почему именно Брунер? Разве мало других перевозчиков?
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 20:25
Разыграйте тендер и пусть выиграет то кто даст более комфортнее для пассажиров условия..
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 20:54
Цитата:
А при чём здесь тендер, когда речь идёт о схеме маршрута?
ПолиграфЪ Боярышников:
Разыграйте тендер и пусть выиграет то кто даст более комфортнее для пассажиров условия..
Разыграйте тендер и пусть выиграет то кто даст более комфортнее для пассажиров условия..
А при чём здесь тендер, когда речь идёт о схеме маршрута?
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 07.12.25 - 23:38
Цитата:
Пока только перевозчик в единственном лице Брунера ходит по судам, оспаривая решения актимата об "оптимизации" маршрутов. То есть коммерсант пашет по всем фронтам, отвоевывая свой хлеб, а теперь нужно других пассивных в плане отстаивания маршрутов перевозчиков допустить на тендер к маршруту, и еще как убедиться, что среди них не будут угодные ¯\_(ツ)_/¯ акимату перевозчики?
ПолиграфЪ Боярышников:
Разыграйте тендер и пусть выиграет то кто даст более комфортнее для пассажиров условия..
Разыграйте тендер и пусть выиграет то кто даст более комфортнее для пассажиров условия..
Пока только перевозчик в единственном лице Брунера ходит по судам, оспаривая решения актимата об "оптимизации" маршрутов. То есть коммерсант пашет по всем фронтам, отвоевывая свой хлеб, а теперь нужно других пассивных в плане отстаивания маршрутов перевозчиков допустить на тендер к маршруту, и еще как убедиться, что среди них не будут угодные ¯\_(ツ)_/¯ акимату перевозчики?
