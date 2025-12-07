Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...

Отправлено: - 21:18

Хроническая нехватка денег чувствуется все сильнее и сильнее! Уже экологи повылазили со своими трубочками, в Алматы вовсю транспорт фильтруют и у нас тоже самое будет, когда в 90-е, талончики на чистый выброс покупали. Создаётся впечатление,что в правительстве только и думают кого бы и за что оштрафовать и где ещё "отщипнуть" от населения.