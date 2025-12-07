Вот вы постоянно возмущаетесь: «Кругом коррупция!» А вот я считаю, что у нас в Казахстане нет никакой коррупции. Ведь что такое коррупция? Это аномалия, сбой в механизме общества, в системе, нарушение правил. У нас же благодаря коррупции все работает именно так, как должно. Читать новость
Но постойте, Китай на международной арене действует так, как будто коррупция - это универсальный язык общения между государствами
И правильно делает. Че миссионерствовать? Попользовался - потом пинка под зад дал, другую купил. Профит!! Это когда внутри страны есть люди которые продаются нехорошо, а когда где-то там, за бусы стеклянные, да вообще на них плевать
и в Америке существуют свои мягкие формы этого же вируса - от лоббизма до политических пожертвований.
Если равняться на самую демократическую страну мира, то там если назвать все своими совдеповскими именами, коррупция просто ядерная и это официально Это же как надо самолеты получать в подарки, чтобы выиграть взамен триллионы долларов самому президенту или как с пошлинами и со своими зятьями и друзьями делать рэкет многих стран, впаривая локомотивы или отбирая месторождения 70 на 30, как у нас например.. Так что у нас мне кажется коррупции от самой «справедливой» стране мира, это просто капля в море..
ПолиграфЪ Боярышников: Коррупция есть везде, только масштабы отката разнятся.. У родственников в России кроме кадровых проблем коррупция душит. Сумма откатов такова что смысла работать нет.
......вы в выходные по ходу извиняюсь перебрали и не поняли о какой стране идёт речь автор пишет о нашей стране, не о соседней,у нас хата горит и свою пятую точку надо спасать а то что у них пущай они сами разбираются....кто кому там откатывает у нас?
ACROS: В Союзе говорили:- взятка- двигатель торговли.
Фраза «взятка — двигатель торговли» не была официальным лозунгом или широко распространенным публичным выражением в Советском Союзе, но она могла существовать как циничная разговорная поговорка среди населения, отражающая реалии дефицита и коррупции
