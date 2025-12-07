НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
 
 
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 07.12.25 - 21:18
4 декабря главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". В рамках этого документа беспрецедентные в истории страны нововведения получат путевку в жизнь.
Читать новость

Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 07.12.25 - 21:18
Хроническая нехватка денег чувствуется все сильнее и сильнее! Уже экологи повылазили со своими трубочками, в Алматы вовсю транспорт фильтруют и у нас тоже самое будет, когда в 90-е, талончики на чистый выброс покупали. Создаётся впечатление,что в правительстве только и думают кого бы и за что оштрафовать и где ещё "отщипнуть" от населения.
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 07.12.25 - 22:37
......с фанерой давно пора покончить,хай живём спэвают и играют...так конещно любой спевак или спевачка имеющий бабки записали в студии песни и под фанеру лабают а музыканты вообще должны живём лабать...
