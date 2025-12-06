Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53098
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 06.12.25 - 09:31
Как говорится, опять двадцать пять. Опять о скандале в Рудном из-за очередной кампании переименований улиц. Удручает искусственность и ожесточенность самого конфликта, напомнившего мне то, как я совсем шкетиком подрался с каким-то таким же из-за совершенно никчемного бумажного стаканчика из-под мороженого, и нас растащила какая-то женщина.
р
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 900
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 09:31
согласен с Ю.Бондаренко полностью. А вот Олейника считаю мелким либеральным провокатором. И последняя его статья о которой тут упоминалось еще раз утвердила меня в этом.
Ж
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 328
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 10:42
Всё это дымовая завеса, чтобы отвлечь людей от действительно больных проблем.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 11:04
Цитата:
Вот тут вот не понял. Красиво конечно. Но по мне так история СССР как началась в XX веке, так в XX веке и закончилась. О какой "многовековой" истории идет речь?Цитата:
Либерал — это человек, который придерживается идей либерализма, то есть выступает за индивидуальные свободы, равенство перед законом, верховенство права и ограничения власти государства.
Но я вообще за теономию. Хотя вы это навряд ли поймете
СССР, его история, при всей противоречивости, взлетах и трагедиях, - неотъемлемая составляющая многовековой истории казахского, да и иных народов (если хотите, этносов)
Вот тут вот не понял. Красиво конечно. Но по мне так история СССР как началась в XX веке, так в XX веке и закончилась. О какой "многовековой" истории идет речь?Цитата:
рихард:
мелким либеральным провокатором
мелким либеральным провокатором
Либерал — это человек, который придерживается идей либерализма, то есть выступает за индивидуальные свободы, равенство перед законом, верховенство права и ограничения власти государства.
Но я вообще за теономию. Хотя вы это навряд ли поймете
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 11:12
Но при всем уважении, в статье "Переименовать или оставить" речь не шла о вымарывании всех имен советского прошлого. А лишь о конкретных именах кровавых тиранов. На совести которых тысячи погубленных душ.
Вот если бы с развалом СССР провели бы еще и люстрацию, то сейчас спустя более тридцати лет - не было бы этого брожения. Все раны общества уже давно бы затянулись
Вот если бы с развалом СССР провели бы еще и люстрацию, то сейчас спустя более тридцати лет - не было бы этого брожения. Все раны общества уже давно бы затянулись
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 11:33
Проблема в том, что при всей значимости национальной политики для общества в целом, влияние большинства людей на неё минимально. Я для себя пользуюсь простым тестом: «Если бы ты полностью изменил своё твёрдое мнение по этому вопросу — изменилось бы что-нибудь в реальности?» Если ответ «нет», возможно, не стоило тратить так много сил на формирование позиции. То, что важно для страны, не всегда важно на уровне одного человека. Большинство людей не могут существенно изменить чьи-то политические взгляды, а тем более повлиять на государственную политику. В прошлом крестьяне редко спорили о том, что должен делать их король — они просто понимали, что их мнение не имеет веса. Сегодня многие находятся в той же ситуации, только с иллюзией обратного. Однако у каждого есть влияние — просто на более близком уровне. Люди способны менять жизнь тех, кто рядом. Многие могут воздействовать на решения своего города или района. Кто-то — на более широкий круг процессов. Поэтому здравый подход заключается в том, чтобы понимать масштаб своих реальных возможностей и ответственность в пределах этого масштаба. Не всем нужно стремиться участвовать в большой политике, но некоторым — да. Главное — быть честным с самим собой: зачем ты это делаешь, какими средствами и в какой сфере действительно можешь что-то изменить.
s
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8411
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 06.12.25 - 15:46
У меня нет ни яростного неприятия, ни активного поощрения по данному вопросу! Я сейчас живу в ЖМ Кунай, у нас номерной квартал, дом номер и квартира номер и меня всё устраивает! По моему скромному разумению, мы живём в очень затянувшейся эпохе перемен, которые постоянно стараются вырвать обычного обывателя из сложившегося мирка, что создаёт определённый дискомфорт! Родиться, вырасти и продолжать жить по улице условного Ворошилова для индивидуума это элемент самоидентификации, а не часть какой либо идеологии, поэтому переименование вызывает протест! Мне до лампочки этот Ворошилов, что он там сделал в истории, сколько человек казнил , убил и расстрелял, мне важно что я гордо могу сказать, что я из КЖБИ, что у меня есть своя история, не история страны, а моя личная история, которую я отождествляю именно с этим названием улицы, а не с какой то там условной Молдагуловой, будь она хот десять раз Герой!
s
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8411
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 06.12.25 - 15:48
А сейчас уже выросло поколение уже взрослых людей, которые ассоциируют себя с улицей допустим Каирбекова и попытка переименовать её обратно в Кирова вызовет у них те же самые эмоции отрицания!
A
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8647
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 20:22
Цитата:
Зря он вас похвалил, или перехвалил, наверное- вы и звезду поймали.
Цитата:
Многовековая история казахов- она действительно- МНОГОВЕКОВАЯ, вы же этого не будете отрицать ???
СССР- неотьемлемая СОСТАВЛЯЮЩАЯ, этой МНОГОВЕКОВОЙ истории- 70 лет СССР - это миг в истории казахов - значительный и неотьемлемый, но всего лишь миг.
Завтра может мы войдём в состав КНР и просуществуем в этом союзе тоже 70 лет- и этот период тоже будет неотьемлемой составляющей в многовековой истории казахов.
Alehander:
тут вот не понял
тут вот не понял
Зря он вас похвалил, или перехвалил, наверное- вы и звезду поймали.
Цитата:
Alehander:
О какой "многовековой" истории идет речь
О какой "многовековой" истории идет речь
Многовековая история казахов- она действительно- МНОГОВЕКОВАЯ, вы же этого не будете отрицать ???
СССР- неотьемлемая СОСТАВЛЯЮЩАЯ, этой МНОГОВЕКОВОЙ истории- 70 лет СССР - это миг в истории казахов - значительный и неотьемлемый, но всего лишь миг.
Завтра может мы войдём в состав КНР и просуществуем в этом союзе тоже 70 лет- и этот период тоже будет неотьемлемой составляющей в многовековой истории казахов.
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 06.12.25 - 20:41
Цитата:
А до этого вы жили в затянувшейся эпохе развития и строительства, поэтому и появилось столько неблагозвучных для казахского уха названий. Столько улиц и сел за это время понастроили, что уйдет 70 лет на их переименования А сколько сил и средств на всё это уйдет - любо-дорого смотреть
saba:
По моему скромному разумению, мы живём в очень затянувшейся эпохе перемен
По моему скромному разумению, мы живём в очень затянувшейся эпохе перемен
А до этого вы жили в затянувшейся эпохе развития и строительства, поэтому и появилось столько неблагозвучных для казахского уха названий. Столько улиц и сел за это время понастроили, что уйдет 70 лет на их переименования А сколько сил и средств на всё это уйдет - любо-дорого смотреть
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 06.12.25 - 22:44
Цитата:
Та нее, Рихард же тут же охладил. Нормально все.
Спасибо объяснили. А то я как-то прочитал про многовековую историю СССР, Вот и задумался.
Теперь все встало на свои места.
Мож все-таки не зря?
ACROS:
вы и звезду поймали.
вы и звезду поймали.
Та нее, Рихард же тут же охладил. Нормально все.
Спасибо объяснили. А то я как-то прочитал про многовековую историю СССР, Вот и задумался.
Теперь все встало на свои места.
Мож все-таки не зря?
A
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8647
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 07.12.25 - 10:21
Цитата:
Считать деньги в ЧУЖОМ кармане- не совсем хорошо или по вашему- МОВЕТОН.
Цитата:
Нет, конечно: - зря НИЧЕГО и НИКОГДА не бывает - от того что были в составе СССР- никому от этого плохо не было: - ни русским, ни казахам- ВСЕ получили от этого РАЗВИТИЕ.
maxsaf:
А сколько сил и средств на всё это уйдет - любо-дорого смотреть
А сколько сил и средств на всё это уйдет - любо-дорого смотреть
Считать деньги в ЧУЖОМ кармане- не совсем хорошо или по вашему- МОВЕТОН.
Цитата:
Alehander:
все-таки не зря?
все-таки не зря?
Нет, конечно: - зря НИЧЕГО и НИКОГДА не бывает - от того что были в составе СССР- никому от этого плохо не было: - ни русским, ни казахам- ВСЕ получили от этого РАЗВИТИЕ.
Ж
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2445
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного...
Отправлено: 07.12.25 - 18:50
Помнится, в отрывных настенных календарях присутствовала фраза "... год Великой Октябрьской социалистической революции"...
Мне тогда приходила мысль, что большевики нацелились на создание нового летосчисления. Не "от Рождества Христова", а от "великого октября". Не срослось...
А пару лет назад один чиновник в разговоре про переименования выдал: "Ну должна же быть у нас своя история". Я настолько опешил, что даже не нашёлся, что ему сказать...
В его понимании (понимании ли?) у казахов не было истории ни до вхождения в состав России, ни в составе Империи, ни в составе СССР...
А вот теперь, вдруг, она появилась...
Ни Рудный с Лисаковском, ни Караганда с Темиртау, ни Каратау с Жанатасом, ни все другие города и связанные с ними производства, поднимавшие экономику Казахстана, к
казахам не имеют никакого отношения?
А вот если их переименовать, то сразу можно будет говорить об истории казахов?
Мне это напоминает историю с щирыми украинцами, с чего-то вдруг возомнившими, что "Киевская Русь" - отдельное государство, к России не имеющее никакого отношения.
Тот исторический факт, что Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург - столицы одного государства в разные периоды его развития, их никак не интересует.
То бишь, с таким же успехом можно говорить о том, что история Казахстана со столицей в Астане никак не связана с историей Казахстана со столицей в Оренбурге, Кызылорде или Алма-Ате...
Разные это были государства.
Мне думается, что лет через 100 найдутся грамотные и честные историки, которые зададутся вопросами этих "современных" переименований...
И будут озадачены их "необходимостью" и наличием смысла в этом действе.
Если только не появится у нас "Министерство правды" (Оруэлл, "1984") и не перелопатит все архивы с внесением поправок, которые "докажут", что переименованные улицы и города ВСЕГДА назывались так, как их называют в наши годы.
Мне тогда приходила мысль, что большевики нацелились на создание нового летосчисления. Не "от Рождества Христова", а от "великого октября". Не срослось...
А пару лет назад один чиновник в разговоре про переименования выдал: "Ну должна же быть у нас своя история". Я настолько опешил, что даже не нашёлся, что ему сказать...
В его понимании (понимании ли?) у казахов не было истории ни до вхождения в состав России, ни в составе Империи, ни в составе СССР...
А вот теперь, вдруг, она появилась...
Ни Рудный с Лисаковском, ни Караганда с Темиртау, ни Каратау с Жанатасом, ни все другие города и связанные с ними производства, поднимавшие экономику Казахстана, к
казахам не имеют никакого отношения?
А вот если их переименовать, то сразу можно будет говорить об истории казахов?
Мне это напоминает историю с щирыми украинцами, с чего-то вдруг возомнившими, что "Киевская Русь" - отдельное государство, к России не имеющее никакого отношения.
Тот исторический факт, что Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург - столицы одного государства в разные периоды его развития, их никак не интересует.
То бишь, с таким же успехом можно говорить о том, что история Казахстана со столицей в Астане никак не связана с историей Казахстана со столицей в Оренбурге, Кызылорде или Алма-Ате...
Разные это были государства.
Мне думается, что лет через 100 найдутся грамотные и честные историки, которые зададутся вопросами этих "современных" переименований...
И будут озадачены их "необходимостью" и наличием смысла в этом действе.
Если только не появится у нас "Министерство правды" (Оруэлл, "1984") и не перелопатит все архивы с внесением поправок, которые "докажут", что переименованные улицы и города ВСЕГДА назывались так, как их называют в наши годы.
Эл-починно
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4884
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 07.12.25 - 19:06
Цитата:
Лично я в этом сильно сомневаюсь. Мы видим как на виду у всех история переписывается. И даже реалии искажаются. А за пост, была бы возможность. Я Вам бы 5-ть поставил.
ПС - как бы лет через 100, Казахстан не превратился в то, чем он когда то был.
Skeptic:
Мне думается, что лет через 100 найдутся грамотные и честные историки, которые зададутся вопросами этих "современных" переименований...
Мне думается, что лет через 100 найдутся грамотные и честные историки, которые зададутся вопросами этих "современных" переименований...
Лично я в этом сильно сомневаюсь. Мы видим как на виду у всех история переписывается. И даже реалии искажаются. А за пост, была бы возможность. Я Вам бы 5-ть поставил.
ПС - как бы лет через 100, Казахстан не превратился в то, чем он когда то был.
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 07.12.25 - 20:42
Цитата:
Больше переименований - меньше пенсия у моих родителей, чаще переводы, из моего кармана, так что я все правильно считаю, там где положено.
ACROS:
Считать деньги в ЧУЖОМ кармане- не совсем хорошо или по вашему- МОВЕТОН
Считать деньги в ЧУЖОМ кармане- не совсем хорошо или по вашему- МОВЕТОН
Больше переименований - меньше пенсия у моих родителей, чаще переводы, из моего кармана, так что я все правильно считаю, там где положено.
