Отправлено: - 18:50

Помнится, в отрывных настенных календарях присутствовала фраза "... год Великой Октябрьской социалистической революции"...Мне тогда приходила мысль, что большевики нацелились на создание нового летосчисления. Не "от Рождества Христова", а от "великого октября". Не срослось......А пару лет назад один чиновник в разговоре про переименования выдал: "Ну должна же быть у нас своя история". Я настолько опешил, что даже не нашёлся, что ему сказать...В его понимании (понимании ли?) у казахов не было истории ни до вхождения в состав России, ни в составе Империи, ни в составе СССР...А вот теперь, вдруг, она появилась...Ни Рудный с Лисаковском, ни Караганда с Темиртау, ни Каратау с Жанатасом, ни все другие города и связанные с ними производства, поднимавшие экономику Казахстана, кказахам не имеют никакого отношения?А вот если их переименовать, то сразу можно будет говорить об истории казахов?Мне это напоминает историю с щирыми украинцами, с чего-то вдруг возомнившими, что "Киевская Русь" - отдельное государство, к России не имеющее никакого отношения.Тот исторический факт, что Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург - столицы одного государства в разные периоды его развития, их никак не интересует.То бишь, с таким же успехом можно говорить о том, что история Казахстана со столицей в Астане никак не связана с историей Казахстана со столицей в Оренбурге, Кызылорде или Алма-Ате...Разные это были государства....Мне думается, что лет через 100 найдутся грамотные и честные историки, которые зададутся вопросами этих "современных" переименований...И будут озадачены их "необходимостью" и наличием смысла в этом действе....Если только не появится у нас "Министерство правды" (Оруэлл, "1984") и не перелопатит все архивы с внесением поправок, которые "докажут", что переименованные улицы и города ВСЕГДА назывались так, как их называют в наши годы.