Обсуждение публикаций
Ура, снова в школу! С понедельника школьники Костаная возвращаются за парты
 
 
NG.kz
20.12.07
53098
Ура, снова в школу! С понедельника школьники Костаная возвращаются за парты
Отправлено: 07.12.25 - 16:33
Двухнедельный онлайн заканчивается. В связи со снижением количества случаев заболевания ОРВИ и гриппом, стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника (08.12.2025) обучение во всех организациях образования Костаная возобновляется в очном формате.
Эл-починно
10.06.22
4884
Re: Ура, снова в школу! С понедельника школьники Костаная...
Отправлено: 07.12.25 - 16:33
Прививки тоже никто не отменял, если что? :lol:
Хотя тоже такое дело прививки ставить, там и чипирование и оболванивание! 8-) :lol:
