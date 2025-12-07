НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
 
 
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 11:37
Вот вы постоянно возмущаетесь: «Кругом коррупция!» А вот я считаю, что у нас в Казахстане нет никакой коррупции. Ведь что такое коррупция? Это аномалия, сбой в механизме общества, в системе, нарушение правил. У нас же благодаря коррупции все работает именно так, как должно.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 11:37
Цитата:
как будто это случайная грязь на белой рубашке.

Но для нас это не пятно, это ткань самой рубашки.


Ох, как же хорошо сказано 8-)
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 12:33
Можно так заболтать, запудрить и поменять тему, что здравый смысл потеряет свою актуальность как в деле с Долиной,тогда можно награждать за взятки и даже учредить орден!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 12:58
что за ересь в этой статье?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 14:23
.....да уже давно всё ясно и понятно....как этот культурный код лечить?в статье не сказано,вы именно как предлагаете с этим бороться?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 15:10
Цитата:
Но постойте, Китай на международной арене действует так, как будто коррупция - это универсальный язык общения между государствами

И правильно делает. Че миссионерствовать? Попользовался - потом пинка под зад дал, другую купил. Профит!!
Это когда внутри страны есть люди которые продаются нехорошо, а когда где-то там, за бусы стеклянные, да вообще на них плевать
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 15:13
Цитата:
и в Америке существуют свои мягкие формы этого же вируса - от лоббизма до политических пожертвований.

Если равняться на самую демократическую страну мира, то там если назвать все своими совдеповскими именами, коррупция просто ядерная и это официально
Это же как надо самолеты получать в подарки, чтобы выиграть взамен триллионы долларов самому президенту или как с пошлинами и со своими зятьями и друзьями делать рэкет многих стран, впаривая локомотивы или отбирая месторождения 70 на 30, как у нас например..
Так что у нас мне кажется коррупции от самой «справедливой» стране мира, это просто капля в море..
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 16:08
Цитата:
А вот я считаю, что у нас в Казахстане нет никакой коррупции.

Источник:

Коррупция есть везде, только масштабы отката разнятся.. У родственников в России кроме кадровых проблем коррупция душит. Сумма откатов такова что смысла работать нет.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
07.12.25 - 16:49
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Коррупция есть везде, только масштабы отката разнятся.. У родственников в России кроме кадровых проблем коррупция душит. Сумма откатов такова что смысла работать нет.

......вы в выходные по ходу извиняюсь перебрали и не поняли о какой стране идёт речь автор пишет о нашей стране, не о соседней,у нас хата горит и свою пятую точку надо спасать а то что у них пущай они сами разбираются....кто кому там откатывает у нас?
