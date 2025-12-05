Отправлено: - 13:07

ACROS:

Какой то ГЛУПЫЙ заголовок: - как понять за ЧЕЙ счёт- естественно, если это МОЯ квартира и МОЙ дом- то есть МОЯ частная собственность, то ВСЁ что делается касаемо или дома или квартиры - за МОЙ счёт.

Цитата:Вы покупаете ИХ воду НА ВХОДЕ в свою квартиру. В магазин Вы же не ходите со своими весами, когда покупаете там ИХ мясо? Поэтому вопрос не глупый: Костанай-Су оптимизирует штат и получит выгоду от этого, а затраты за это понесут абоненты. Выгоды для абонентов 0.Если это продавливает государство, то пусть для начала наладит производство счётчиков по адекватным ценам. А то их цена в 10 раз для потребителей вырастет. При плохом качестве воды счётчики часто забивает окалиной, у меня ни один счётчик даже 10 лет не отработал. И чёрт с ним, когда он стоит 3500, а вот за 35000 менять уже накладно.