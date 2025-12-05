Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать