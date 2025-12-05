НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53097
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 11:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Норму предписывает обновлённый Водный кодекс. Цель новшества, которое коснётся примерно 137 тысяч абонентов ГКП «Костанай-Су» в областном центре - организовать точную передачу показаний без визитов контролёров в квартиры и ручного ввода данных.
Читать новость

simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
436
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 06.12.25 - 18:36
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[img][/img]

Gemini
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29373
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 06.12.25 - 20:45
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Gemini

Как теперь это развидеть? :lol:
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
436
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 06.12.25 - 21:15
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
развидеть?


[Исправлено: simkst, 07.12.2025 - 11:02]
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1515
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 07.12.25 - 13:07
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Какой то ГЛУПЫЙ заголовок: - как понять за ЧЕЙ счёт- естественно, если это МОЯ квартира и МОЙ дом- то есть МОЯ частная собственность, то ВСЁ что делается касаемо или дома или квартиры - за МОЙ счёт.


Вы покупаете ИХ воду НА ВХОДЕ в свою квартиру. В магазин Вы же не ходите со своими весами, когда покупаете там ИХ мясо? Поэтому вопрос не глупый: Костанай-Су оптимизирует штат и получит выгоду от этого, а затраты за это понесут абоненты. Выгоды для абонентов 0.

Если это продавливает государство, то пусть для начала наладит производство счётчиков по адекватным ценам. А то их цена в 10 раз для потребителей вырастет. При плохом качестве воды счётчики часто забивает окалиной, у меня ни один счётчик даже 10 лет не отработал. И чёрт с ним, когда он стоит 3500, а вот за 35000 менять уже накладно.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS