Так Вы вроде не в России живёте, Вам доступны все информационные службы! Не верите их сообщениям, посмотрите просто видео и фото разрушенных городов Украины! Поинтересуйтесь сколько осталось от более чем пятимиллионного населения ЛДНР! Кстати в восстанавливаемом Мариуполе никто просто так утраченное жилье не возвращает утраченное в результате боевых действий, просто предлагают ипотеку!
Снег бы выпал,тогда и это не мороз! А так вообще, да! Мы были избалованы зимними прелестями, снег , зима, лёд, снежки! Теперь придётся потихоньку привыкать к суровой европейской действительности, скоро Новый Год под дождём встречать будем, незабываемые у меня ощущения от Минска-92!
Друзья, всем желаю хороших выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
maxsaf: И чё вас удивляет? Так то там война ещё идёт. Снимут санкции - и все нормализуется.
saba: И когда она по Вашему кончится? Путин вроде помирать не собирается, а на переговорах с Уиткоффом ясно сказал, что не будет прекращать боевые действия! Да и россияне ждут ещё, когда НАТО должно на них напасть! Путин тоже не со всем НАТО воевать хочет(естественно только при нападении на Россию, примерно так же он говорил про ненападение на Украину), но к войне с Европой уже готов! Причём воевать будет не хирургически тонко, а сразу чтобы вести переговоры потом было не с кем. Аккурат перед переговорами с американцами сказал,ради этого даже на встречу опоздал!
Ниже в видео гость П.Иванова говорит, что санкции никто не снимет, это на долгие годы. Если страна воюет, она не растёт и не развивается, это закон. Она не занимается наукой, образованием и медициной. С его слов с двадцать девятого по тридцать первый год в России ситуация взорвётся изнутри. В перспективе, якобы будет столкновение с польскими войсками на территории Украины, с переходом частично на их территорию и.т.д. Предсказывает полноценную изоляцию РФ после марта месяца 2026 года, начнётся блокировка интернета по-взрослому, видеоконтенты, платформы будут редко посещаемыми.
Время покажет, будут ли прогнозы и предсказания пророческими или нет
О, Кайрат приветствую, давно не общались! Не занимаюсь чтением и прослушиванием различных прогнозистов, новоявленных Нострадамусов! При нахождении у власти Вашего миротворца с капиталистическим уклоном любой прогноз может рухнуть в любой момент! То он хочет 50% от разработки украинских реждкоземельных месторождений, то 50% от замороженных российских счетов и в зависимости от этого и кто первый нальёт ему елея в уши и последним уйдёт из его кабинета и строится его политика! Поэтому предсказывать что то будем через три года, если как говорит В.В.Путин будет кому предсказывать, вдруг НАТО нападёт на Россию, ну или Россия подумает , что НАТО уже нападает, там тоже всё непредсказумо! Когда Путин говорит, что он уже раз сто сказал, что Россия не нападёт на Европу, что это полнейший бред, вспомнивв что он говорил о нападении на Украину Европе следут очень сильно насторожиться!
Ранее отмечал, что Д.Трамп нагнул Европу и добился того чтобы они свои ВПК (Военно-промышленные комплексы) финансировали до 5% от ВВП. Пока Европа не раскачала свой ВПК, США будет им продавать оружие, они сами будут вооружаться и часть передавать Украине. Если война продолжится, США ещё больше будет продавать вооружение, бизнес понимаете ли
Мужчины всегда будут политически озабоченными в той или иной степени, так же как женщины всегда будут таять от романтики! Но им всегда что то нужно будет друг от друга , даже если их вселенные казалось бы не пересекаются.
ACROS: Сейчас нет такого определения: - есть некоторые льготы только и только именно для депутатов Мажлиса, и то в урезанном виде- вот есть судейская НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ- вот это ДА, вещь- недавно ехал с одним судьёй по городу в районе Плазы, - проехал через ДВОЙНУЮ сплошную прямо перед патрулькой, и показал судейскую корочку- те отдали честь и отпустили НЕ ПРОРОНИВ ни слова.
Вот в этом и вся суть понтов. Это я не лично про вас. А про систему. Нарушение - есть нарушение (и это без капслока)
//Судейская неприкосновенность — это особый правовой статус, гарантирующий независимость судей от внешнего давления и защищающий их от преследования за решения, принятые при осуществлении правосудия//
