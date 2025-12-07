Отправлено: - 10:27

сайлау курманов:

депутатской неприкосновенности!

Цитата:Сейчас нет такого определения: - есть некоторые льготы только и только именно для депутатов Мажлиса, и то в урезанном виде- вот есть судейская НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ- вот это ДА, вещь- недавно ехал с одним судьёй по городу в районе Плазы, - проехал через ДВОЙНУЮ сплошную прямо перед патрулькой, и показал судейскую корочку- те отдали честь и отпустили НЕ ПРОРОНИВ ни слова.