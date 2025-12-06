Re: Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев

Отправлено: - 18:19

Его скорее всего снабжают ложной информацией, налицо оторванность госаппарата от реалий, кругом дутые цифры и исскуственные вопросы, то есть поднимается не то что нужно и важно, а просто для "галочки", типа схтп недополучают финансирование, не знаю что там они недополучают, а джипы каждую осень все круче и круче