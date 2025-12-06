НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53097
Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 06.12.25 - 17:13
Казахстанские предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, заявил Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что для обеспечения качественного развития экономики требуется продолжить реформы, прежде всего с целью повышения эффективности и потенциала экономики.
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1527
Re: Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 06.12.25 - 17:13
#1
А президент все нянчится с бизнесом, других проблем не существует. Реформы, поддержка бизнеса, много лет звучат слова, а толку...
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
577
Re: Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 06.12.25 - 18:19
#2
Его скорее всего снабжают ложной информацией, налицо оторванность госаппарата от реалий, кругом дутые цифры и исскуственные вопросы, то есть поднимается не то что нужно и важно, а просто для "галочки", типа схтп недополучают финансирование, не знаю что там они недополучают, а джипы каждую осень все круче и круче
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2010
Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 06.12.25 - 18:33
#3
Цитата:
ОГПУ:

Вы только что в точности до запятой описали ситуацию с автобусами в нашем городишке. Аким ваще не в теме, ему на подносике принесли бумажки, которые не глядя под козырек и на исполнение. И все счастливы (кроме тех, кто на этих автобусах ездит)
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7891
Re: Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 07.12.25 - 10:10
#4
что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое
При этом методы решения проблем остаются прежними. Участковые и гайшники провокациями так и промышляют, прочие тоже пытаются разбогатеть на пустом месте поднимая расценки,
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2443
Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 07.12.25 - 10:35
#5
Ему в голову не приходит, что нужно начинать с Налогового и Таможеного Кодексов?
Необходимо сделать так, чтобы выгодно было вывозить готовую продукцию, а ввозить - сырьё.
Пока у нас всё наоборот: выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию.
Потому местное производство и не может развиваться - импортный товар всегда дешевле местного.

[Исправлено: Skeptic, 07.12.2025 - 11:37]
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7891
Бюрократия должна бесповоротно уйти в прошлое - Токаев
Отправлено: 07.12.25 - 12:38
#6
 у нас всё наоборот: выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию
Я сам слышал как Назарбаев рассуждал: зачем создавать Мерседес если его можно купить? Видимо с таким рассуждением страна оказалась там где сейчас,плетется позади всех рейтингов
