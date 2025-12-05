НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 666 из 666«1...664665666
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.12.25 - 21:46
#9976
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они что, пустые? Там никто не живёт?

Так Вы вроде не в России живёте, Вам доступны все информационные службы! Не верите их сообщениям, посмотрите просто видео и фото разрушенных городов Украины! Поинтересуйтесь сколько осталось от более чем пятимиллионного населения ЛДНР! Кстати в восстанавливаемом Мариуполе никто просто так утраченное жилье не возвращает утраченное в результате боевых действий, просто предлагают ипотеку!
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.12.25 - 22:54
#9977
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе"

Что это за температура -1 в декабре?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.12.25 - 22:57
#9978
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Но уже со вторника, 9 декабря столбики термометров опустятся до значений -20…-25 °С ночью и -18…-20 °С днём."
Да уж! Бьём контрастами!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.12.25 - 09:43
#9979
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
-25 °С ночью

Снег бы выпал,тогда и это не мороз! А так вообще, да! Мы были избалованы зимними прелестями, снег , зима, лёд, снежки! Теперь придётся потихоньку привыкать к суровой европейской действительности, скоро Новый Год под дождём встречать будем, незабываемые у меня ощущения от Минска-92!

[Исправлено: saba, 06.12.2025 - 10:44]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.12.25 - 11:32
#9980
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хороших выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
И чё вас удивляет? Так то там война ещё идёт. Снимут санкции - и все нормализуется.


Цитата:
saba:
И когда она по Вашему кончится? Путин вроде помирать не собирается, а на переговорах с Уиткоффом ясно сказал, что не будет прекращать боевые действия! Да и россияне ждут ещё, когда НАТО должно на них напасть! Путин тоже не со всем НАТО воевать хочет(естественно только при нападении на Россию, примерно так же он говорил про ненападение на Украину), но к войне с Европой уже готов! Причём воевать будет не хирургически тонко, а сразу чтобы вести переговоры потом было не с кем. Аккурат перед переговорами с американцами сказал,ради этого даже на встречу опоздал!


Ниже в видео гость П.Иванова говорит, что санкции никто не снимет, это на долгие годы. Если страна воюет, она не растёт и не развивается, это закон. Она не занимается наукой, образованием и медициной. С его слов с двадцать девятого по тридцать первый год в России ситуация взорвётся изнутри. В перспективе, якобы будет столкновение с польскими войсками на территории Украины, с переходом частично на их территорию и.т.д. Предсказывает полноценную изоляцию РФ после марта месяца 2026 года, начнётся блокировка интернета по-взрослому, видеоконтенты, платформы будут редко посещаемыми.

Время покажет, будут ли прогнозы и предсказания пророческими или нет 8-) 8-) 8-)




[Исправлено: Kairat stayer, 06.12.2025 - 12:53]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.12.25 - 16:02
#9981
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Кайрат приветствую, давно не общались! Не занимаюсь чтением и прослушиванием различных прогнозистов, новоявленных Нострадамусов! При нахождении у власти Вашего миротворца с капиталистическим уклоном любой прогноз может рухнуть в любой момент! То он хочет 50% от разработки украинских реждкоземельных месторождений, то 50% от замороженных российских счетов и в зависимости от этого и кто первый нальёт ему елея в уши и последним уйдёт из его кабинета и строится его политика! Поэтому предсказывать что то будем через три года, если как говорит В.В.Путин будет кому предсказывать, вдруг НАТО нападёт на Россию, ну или Россия подумает , что НАТО уже нападает, там тоже всё непредсказумо! Когда Путин говорит, что он уже раз сто сказал, что Россия не нападёт на Европу, что это полнейший бред, вспомнивв что он говорил о нападении на Украину Европе следут очень сильно насторожиться!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.12.25 - 16:41
#9982
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
О, Кайрат приветствую, давно не общались! Не занимаюсь чтением и прослушиванием различных прогнозистов, новоявленных Нострадамусов! При нахождении у власти Вашего миротворца с капиталистическим уклоном любой прогноз может рухнуть в любой момент!


Ранее отмечал, что Д.Трамп нагнул Европу и добился того чтобы они свои ВПК (Военно-промышленные комплексы) финансировали до 5% от ВВП. Пока Европа не раскачала свой ВПК, США будет им продавать оружие, они сами будут вооружаться и часть передавать Украине. Если война продолжится, США ещё больше будет продавать вооружение, бизнес понимаете ли 8-) 8-) 8-)

[Исправлено: Kairat stayer, 06.12.2025 - 17:42]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.12.25 - 21:01
#9983
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назло всем политически озабоченным...




Леди в красном
Моя леди в красном

Я никогда не видел тебя в этом платье.
Не замечал, как струятся твои волосы в блеске огней
Не оторвать глаз...
Я был слепцом!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.12.25 - 00:02
#9984
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Назло всем политически озабоченным...

Мужчины всегда будут политически озабоченными в той или иной степени, так же как женщины всегда будут таять от романтики! Но им всегда что то нужно будет друг от друга , даже если их вселенные казалось бы не пересекаются.
Профайл
Страница 666 из 666«1...664665666
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS