maxsaf:

И чё вас удивляет? Так то там война ещё идёт. Снимут санкции - и все нормализуется.

saba:

И когда она по Вашему кончится? Путин вроде помирать не собирается, а на переговорах с Уиткоффом ясно сказал, что не будет прекращать боевые действия! Да и россияне ждут ещё, когда НАТО должно на них напасть! Путин тоже не со всем НАТО воевать хочет(естественно только при нападении на Россию, примерно так же он говорил про ненападение на Украину), но к войне с Европой уже готов! Причём воевать будет не хирургически тонко, а сразу чтобы вести переговоры потом было не с кем. Аккурат перед переговорами с американцами сказал,ради этого даже на встречу опоздал!

Друзья, всем желаю хороших выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Цитата:Ниже в видео гость П.Иванова говорит, что санкции никто не снимет, это на долгие годы. Если страна воюет, она не растёт и не развивается, это закон. Она не занимается наукой, образованием и медициной. С его слов с двадцать девятого по тридцать первый год в России ситуация взорвётся изнутри. В перспективе, якобы будет столкновение с польскими войсками на территории Украины, с переходом частично на их территорию и.т.д. Предсказывает полноценную изоляцию РФ после марта месяца 2026 года, начнётся блокировка интернета по-взрослому, видеоконтенты, платформы будут редко посещаемыми.Время покажет, будут ли прогнозы и предсказания пророческими или нет