Отправлено: - 12:28

абике:

Если осудили биомусор к пожизненному сроку, то только потому что высшую меру отменили, так как гуманизм, а не прощение, впереди всей планеты!

Цитата:За время, пока осуждённые на плс отбывают наказание, могут вскрыться подробности ( я не про этот случай, а в общем), появиться новые методы расследования, или случайно настоящий преступник спалится. Тогда невинно осуждённому присудят огромную компенсацию, и остаток жизни он проживет купаясь в роскоши, за судебную ошибку. А после высшей меры судебную ошибку уже ничем не исправишь.