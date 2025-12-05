НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53095
Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 05.12.25 - 17:42
По данным фонда «Не молчи», подозреваемый – предприниматель и бывший депутат, с 13 лет совершал сексуальные действия над своей падчерицей. Сегодня, 5 декабря, читатели сообщили «НГ», что за изнасилование мужчина получил пожизненный срок.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2010
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 05.12.25 - 17:42
#1
И будет он содержаться на бюджетные деньги. На наши с вами налоги. Не проще ли таких сразу, к высшей мере? Если перевоспитание и свобода ему точно не светит? Или опять ко дню независимости объявят амнистию, и вперед, словно птица в небесах?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29372
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 05.12.25 - 21:18
#2
Цитата:
vofkakst:
Не проще ли таких сразу, к высшей мере?

А теперь представьте, что другая какая-нибудь падчерица, которой не понравился новый ухажёр мамы, потому что не даёт ей в роблокс играть, скажет, что тот ее насилует. Недавно так пацан мать убил, и бабушка при смерти, так что да, у подростков иногда сносит крышу, даже у тихонь.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7887
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 05.12.25 - 21:43
#3
Он не признали вину,может говорили, такое бывает
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2351
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 06.12.25 - 01:32
#4
Цитата:
Сообщения об изнасиловании несовершеннолетней падчерицы отчимом появились в марте 2025. По данным фонда «Не молчи», подозреваемый – предприниматель и бывший депутат, совершал сексуальные действия над своей падчерицей, которой на момент начала совершения преступления было 13 лет.

Источник:


Мужчина не признал своей вины. Скорее всего это была месть и со стороны бывшей супруги и падчерицы..
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
899
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 06.12.25 - 09:35
#5
если не поймали его на теле, то будет отказываться и не признавать. Ему терять то нечего. А вот то что он всю жизнь на нашем обеспечении будет находиться, то это не совсем справедливо. Если нет вышки, то пусть отрабатывает свой хлеб на тяжелых производствах.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1853
Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 06.12.25 - 09:50
#6
Пожизненно просто так не дают

[Исправлено: Сабыр, 06.12.2025 - 13:48]
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3919
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 06.12.25 - 11:06
#7
фамилию депутата в студию!
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1216
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 06.12.25 - 11:43
#8
Вообще высшая мера как не говори, это реальная профилактика, то есть реальное предупреждение для психопатов, домашних боксеров, "бакланов", и других, неуравновешенных биоособей о том, что смертная казнь применялась и будет применятся гос-вом как очищение общества от скверны, от биомусора за совершенные тяжкие и особо-тяжкие преступления, кроме того, является способом сохранения бюджетных средств! Что касаемо осуждения якобы "невиновного" человека, то это на совести другого биомусора и все! Если осудили биомусор к пожизненному сроку, то только потому что высшую меру отменили, так как гуманизм, а не прощение, впереди всей планеты!
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2351
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 06.12.25 - 11:56
#9
Цитата:
юля елиссева:
фамилию депутата в студию!

Не знаю насколько это верно но по нации он вроде как кавказец, толь ингуш толи дагестанец..
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29372
Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 06.12.25 - 12:28
#10
Цитата:
абике:
Если осудили биомусор к пожизненному сроку, то только потому что высшую меру отменили, так как гуманизм, а не прощение, впереди всей планеты!

За время, пока осуждённые на плс отбывают наказание, могут вскрыться подробности ( я не про этот случай, а в общем), появиться новые методы расследования, или случайно настоящий преступник спалится. Тогда невинно осуждённому присудят огромную компенсацию, и остаток жизни он проживет купаясь в роскоши, за судебную ошибку. А после высшей меры судебную ошибку уже ничем не исправишь.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2010
Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 06.12.25 - 12:37
#11
Цитата:
maxsaf:
судебную ошибку уже ничем не исправишь.

В этой стране хоть раз хоть одну судебную ошибку признали ошибкой ( не говоря уже об исправлении)?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29372
Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 06.12.25 - 20:33
#12
Цитата:
vofkakst:
В этой стране хоть раз хоть одну судебную ошибку признали ошибкой ( не говоря уже об исправлении)?

Довольно часто признают, и выплачивают внушительные суммы. Вот, в качестве примера ссылка
