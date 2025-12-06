НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Метель, туман и резкое похолодание до -30°C ожидаются в Костанайской области
 
 
Метель, туман и резкое похолодание до -30°C ожидаются в Костанайской области
Отправлено: 06.12.25 - 20:21
В мессенджерах с утра 6 декабря распространяется документ, оформленный как штормовое предупреждение КФ РГП «Казгидромет». В ведомстве журналистам подтвердили, что информация соответствует действительности. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся с 20:00 8 декабря до 20:00 10 декабря.
Читать новость

Re: Метель, туман и резкое похолодание до -30°C ожидаются в...
Отправлено: 06.12.25 - 20:21
Цитата:
Метель, туман и резкое похолодание до -30°C ожидаются в Костанайской области

Точную погоду на завтра, узнаем послезавтра!
