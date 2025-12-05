НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53094
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 11:34
Норму предписывает обновлённый Водный кодекс. Цель новшества, которое коснётся примерно 137 тысяч абонентов ГКП «Костанай-Су» в областном центре - организовать точную передачу показаний без визитов контролёров в квартиры и ручного ввода данных.
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1355
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 11:34
#1
Цитата:
- Не забываем, что среди водопотребителей встречаются ещё те мухлёвщики: к примеру, в квартире живёт 25 гастарбайтеров, а прописан один. Все пользуются водой, а платят по нормам на количество зарегистрированных, - замечает директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО

Так, логический шаблон порван. А при чем тут счетчики? Такой мухлевщик сразу рванет за счетчиком с модемом? Будило - такой будило!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8644
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 12:12
#2
Цитата:///Когда и за чей счёт? Игорь НИДЕРЕР///

Какой то ГЛУПЫЙ заголовок: - как понять за ЧЕЙ счёт- естественно, если это МОЯ квартира и МОЙ дом- то есть МОЯ частная собственность, то ВСЁ что делается касаемо или дома или квартиры - за МОЙ счёт.

Вы же когда смотрите телевизор, не требуете же от Первого канала, или НТВ или РТР или от Хабара - "...привезите и установите за свой счёт мне в дом телевизор, я буду смотреть ваши передачи...."

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2009
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 12:35
#3
Цитата:
Цена одного счётчика с дистанционной системой передачи данных – от 28 до 45 тыс. тенге

Чисто по минимуму - 28 тыс - это примерно 24 месяца оплаты. Они готовы мне 2 года воду предоставлять бесплатно, в счет окупаемости счетчика? Я плачу исходя из расхода, плачу исправно. Поверку счетчика делаем. Почему я должен на ровном месте выкидывать 30тыщ из-за очередного энтузиаста- фантазера?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2009
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 12:37
#4
Цитата:
Мы живём в век цифровых технологий, и не должны находиться вне этих реалий

Вы можете жить в самом продвинутом "умном доме", с цифровыми сервисами везде и всюду, голосом включать свет и телевизор. Но воду в тазике греть все равно придется - горячую воду отключили - опрессовка))))
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7887
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 14:05
#5
Сегодня нам на работе установили за 15 тыс,навороченный и продвинутый счетчик без всяких лишних проблем. Откуда такая цена в Костанае? Кстати,моя подруга очень сильно экономит воду, ставит кран в капающем режиме и расходу практически нет
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
448
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 15:44
#6
У нас полдома пенсионеров, в квартирах так сделана разводка, что стояки в ванной и кухне отдельные, соответственно чтобы переоснастить счетчиками квартиру их надо 4 штуки. 29500 Х 4 штуки= 118 000. А жить на что????? Это не только пенсионерам, но и другим жильцам будет не по карману!!! Уже вообще не знают на чем деньги делать!!! Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют! Если их контролеры не хотят работать и от них таким образом хотят избавиться- это ТОЛЬКО ИХ ПРОБЛЕМЫ, но никак честных потребителей!!!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2009
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 15:55
#7
Цитата:
Михаил:
Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют!

Тем, что не передают данные. И пофиг, что стоимость одного счетчика может превысить сумму платежей нане один десяток месяцев!

Очередному твердолобому пришла в голову инновационно-революционная идея. А власти только поддержат.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
448
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 16:01
#8
Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют!Тем, что не передают данные. И пофиг, что стоимость одного счетчика может превысить сумму платежей на не один десяток месяцев!- дык за связь тоже платить нужно, гарантию даю- как минимум либо блок вайФая на нем будет, либо СИМка, - а это по любому еще оплата тарифов связи!!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2009
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 16:11
#9
Цитата:
Михаил:
это по любому еще оплата тарифов связи!!

Ну у меня например электросчетчик сам показания передает. Вроде левых расходов на связь нет. (Сразу скажу - не знаю, платно или нет счетчик меняли)
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
190
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 19:46
#10
Газовики своим приказом решили что счетчики у которых срок поверки 12 лет по паспорту сделали 5 лет. Костанай Су решили сэкономить на контролёрах путем установки счетчиков с модемом но почему то за счёт абонентов. При этом о качестве воды все молчат. Тазалык включил в тариф расходы которые не должен был включать, тем самым увеличив тариф. Ктэк осенью и весной так подает воду в радиаторы как будто на улице - 30, тем самым искуственно увеличивая плату за отопление.Это безобразие когда нибудь закончится кто нибудь скажет?
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2350
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 06.12.25 - 02:11
#11
Цитата:
- Согласно п.17 гл.2 «Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учёта воды в системах водоснабжения и водоотведения населённых пунктов», утверждённых приказом министра промышленности и строительства РК от 8 августа 2025 года № 295, «Производитель приборов учёта и (или) его официальный представитель обеспечивают организацию сервисной службы, осуществляющей техническое обслуживание приборов учёта воды с функцией дистанционного сбора и передачи данных для обеспечения стабильной и бесперебойной работы, а также корректной передачи показаний с приборов учёта поставщику в соответствии с заключённым договором с поставщиком».

Источник:


Во первых на поставщика этих услуг должен разыгрываться на портале госуслуг тендер. Так же тариф на обслуживание должен утвердить АРЕМ и опубликовано в СМИ, сделано ли это опять же мы не знаем. Из собственного опыта знаем как нам говорили о газовых счётчиках. Что это экономно, но когда пришло время госпроверки и замены аккумуляторов, наша экономия вылетела в трубу. И тут будет так же, во всех счётчиках установлены так же аккумуляторы у которых цена выше чем стоимость самого счётчика. Понятное дело что директор "Теплосервиса" Анатолий Будило потирает руки в предвкушении громадного роста своего бизнеса. А у многих в домах по два стояка х\в и г\в, им что делать? Не за горами что такое новшество будет и от КТЭК.

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1514
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 06.12.25 - 13:28
#12
Стоит уже несколько лет счётчик с LoRa от застройщика. И толку? Ни к чему не подключен, ничего никуда не передаёт ))
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2350
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 06.12.25 - 16:42
#13
Цитата:
Тот самый:
Стоит уже несколько лет счётчик с LoRa от застройщика. И толку? Ни к чему не подключен, ничего никуда не передаёт ))


Скоро отправят батарейки менять и госпроверку проходить так как срок подошёл..
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
434
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 06.12.25 - 17:06
#14
Занейронил =

Перед покупкой настоятельно рекомендую связаться с вашей управляющей компанией или поставщиком услуг (например, Водоканалом)
и уточнить:
1) Какие бренды/модели счетчиков разрешены к установке?
2)Какая технология связи (NB-IoT, LoRaWAN) используется в вашем доме для автоматизированного сбора показаний?

Сравнение технологий

[img][/img]
XML / RSS