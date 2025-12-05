Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 11:34
Норму предписывает обновлённый Водный кодекс. Цель новшества, которое коснётся примерно 137 тысяч абонентов ГКП «Костанай-Су» в областном центре - организовать точную передачу показаний без визитов контролёров в квартиры и ручного ввода данных. Читать новость
- Не забываем, что среди водопотребителей встречаются ещё те мухлёвщики: к примеру, в квартире живёт 25 гастарбайтеров, а прописан один. Все пользуются водой, а платят по нормам на количество зарегистрированных, - замечает директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО
Так, логический шаблон порван. А при чем тут счетчики? Такой мухлевщик сразу рванет за счетчиком с модемом? Будило - такой будило!
Цена одного счётчика с дистанционной системой передачи данных – от 28 до 45 тыс. тенге
Чисто по минимуму - 28 тыс - это примерно 24 месяца оплаты. Они готовы мне 2 года воду предоставлять бесплатно, в счет окупаемости счетчика? Я плачу исходя из расхода, плачу исправно. Поверку счетчика делаем. Почему я должен на ровном месте выкидывать 30тыщ из-за очередного энтузиаста- фантазера?
Мы живём в век цифровых технологий, и не должны находиться вне этих реалий
Вы можете жить в самом продвинутом "умном доме", с цифровыми сервисами везде и всюду, голосом включать свет и телевизор. Но воду в тазике греть все равно придется - горячую воду отключили - опрессовка))))
Сегодня нам на работе установили за 15 тыс,навороченный и продвинутый счетчик без всяких лишних проблем. Откуда такая цена в Костанае? Кстати,моя подруга очень сильно экономит воду, ставит кран в капающем режиме и расходу практически нет
У нас полдома пенсионеров, в квартирах так сделана разводка, что стояки в ванной и кухне отдельные, соответственно чтобы переоснастить счетчиками квартиру их надо 4 штуки. 29500 Х 4 штуки= 118 000. А жить на что????? Это не только пенсионерам, но и другим жильцам будет не по карману!!! Уже вообще не знают на чем деньги делать!!! Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют! Если их контролеры не хотят работать и от них таким образом хотят избавиться- это ТОЛЬКО ИХ ПРОБЛЕМЫ, но никак честных потребителей!!!
Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют!Тем, что не передают данные. И пофиг, что стоимость одного счетчика может превысить сумму платежей на не один десяток месяцев!- дык за связь тоже платить нужно, гарантию даю- как минимум либо блок вайФая на нем будет, либо СИМка, - а это по любому еще оплата тарифов связи!!
Газовики своим приказом решили что счетчики у которых срок поверки 12 лет по паспорту сделали 5 лет. Костанай Су решили сэкономить на контролёрах путем установки счетчиков с модемом но почему то за счёт абонентов. При этом о качестве воды все молчат. Тазалык включил в тариф расходы которые не должен был включать, тем самым увеличив тариф. Ктэк осенью и весной так подает воду в радиаторы как будто на улице - 30, тем самым искуственно увеличивая плату за отопление.Это безобразие когда нибудь закончится кто нибудь скажет?
- Согласно п.17 гл.2 «Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учёта воды в системах водоснабжения и водоотведения населённых пунктов», утверждённых приказом министра промышленности и строительства РК от 8 августа 2025 года № 295, «Производитель приборов учёта и (или) его официальный представитель обеспечивают организацию сервисной службы, осуществляющей техническое обслуживание приборов учёта воды с функцией дистанционного сбора и передачи данных для обеспечения стабильной и бесперебойной работы, а также корректной передачи показаний с приборов учёта поставщику в соответствии с заключённым договором с поставщиком».
Во первых на поставщика этих услуг должен разыгрываться на портале госуслуг тендер. Так же тариф на обслуживание должен утвердить АРЕМ и опубликовано в СМИ, сделано ли это опять же мы не знаем. Из собственного опыта знаем как нам говорили о газовых счётчиках. Что это экономно, но когда пришло время госпроверки и замены аккумуляторов, наша экономия вылетела в трубу. И тут будет так же, во всех счётчиках установлены так же аккумуляторы у которых цена выше чем стоимость самого счётчика. Понятное дело что директор "Теплосервиса" Анатолий Будило потирает руки в предвкушении громадного роста своего бизнеса. А у многих в домах по два стояка х\в и г\в, им что делать? Не за горами что такое новшество будет и от КТЭК.
Перед покупкой настоятельно рекомендую связаться с вашей управляющей компанией или поставщиком услуг (например, Водоканалом) и уточнить: 1) Какие бренды/модели счетчиков разрешены к установке? 2)Какая технология связи (NB-IoT, LoRaWAN) используется в вашем доме для автоматизированного сбора показаний?
