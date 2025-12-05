Отправлено: - 21:38

Skeptic:

слышит

Цитата:Его уверили, что всё в мире происходит по его слову, сказал инфляции быть не должно и сразу исчезнет по мановению руки!На самом деле, как бы мы не ругали Назарбаева , при всех его известных нам всем недостатках он всё таки был опытный управленец и был отнюдь не той "кухаркой" которая управляет государством! У НАНа всегда был блок силовой лично преданных ему людей, блок людей работавших на его кошелёк и его семьи и совсем не маленький блок толковых управленцев работавших на экономику страны, не за спасибо конечно, но достаточно профессиональных и компетентных! А сейчас судя по последним двум правительствам профессионализм и не нужен больше! В экономике такое противоречие глобальное, правительство вроде бы обеспечивает рост ВВП, но инфляция делает этот рост дутым пузырём, несмотря на все старания Нацбанка. Вот и опять у нас получается басня про лебедя, рака и щуку, но если НАН мог разрулить такую ситуацию, то теперь никто объективно не умеет просто.