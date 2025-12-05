Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 05.12.25 - 17:42
По данным фонда «Не молчи», подозреваемый – предприниматель и бывший депутат, с 13 лет совершал сексуальные действия над своей падчерицей. Сегодня, 5 декабря, читатели сообщили «НГ», что за изнасилование мужчина получил пожизненный срок. Читать новость
И будет он содержаться на бюджетные деньги. На наши с вами налоги. Не проще ли таких сразу, к высшей мере? Если перевоспитание и свобода ему точно не светит? Или опять ко дню независимости объявят амнистию, и вперед, словно птица в небесах?
А теперь представьте, что другая какая-нибудь падчерица, которой не понравился новый ухажёр мамы, потому что не даёт ей в роблокс играть, скажет, что тот ее насилует. Недавно так пацан мать убил, и бабушка при смерти, так что да, у подростков иногда сносит крышу, даже у тихонь.
Сообщения об изнасиловании несовершеннолетней падчерицы отчимом появились в марте 2025. По данным фонда «Не молчи», подозреваемый – предприниматель и бывший депутат, совершал сексуальные действия над своей падчерицей, которой на момент начала совершения преступления было 13 лет.
если не поймали его на теле, то будет отказываться и не признавать. Ему терять то нечего. А вот то что он всю жизнь на нашем обеспечении будет находиться, то это не совсем справедливо. Если нет вышки, то пусть отрабатывает свой хлеб на тяжелых производствах.
Вообще высшая мера как не говори, это реальная профилактика, то есть реальное предупреждение для психопатов, домашних боксеров, "бакланов", и других, неуравновешенных биоособей о том, что смертная казнь применялась и будет применятся гос-вом как очищение общества от скверны, от биомусора за совершенные тяжкие и особо-тяжкие преступления, кроме того, является способом сохранения бюджетных средств! Что касаемо осуждения якобы "невиновного" человека, то это на совести другого биомусора и все! Если осудили биомусор к пожизненному сроку, то только потому что высшую меру отменили, так как гуманизм, а не прощение, впереди всей планеты!
За время, пока осуждённые на плс отбывают наказание, могут вскрыться подробности ( я не про этот случай, а в общем), появиться новые методы расследования, или случайно настоящий преступник спалится. Тогда невинно осуждённому присудят огромную компенсацию, и остаток жизни он проживет купаясь в роскоши, за судебную ошибку. А после высшей меры судебную ошибку уже ничем не исправишь.
