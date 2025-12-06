НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
46 поддельных дипломов выявили в Казахстане: как проверить их подлинность
 
 
NG.kz
20.12.07
53093
46 поддельных дипломов выявили в Казахстане: как проверить их подлинность
Отправлено: 06.12.25 - 12:12
В Казахстане усилили проверку образовательных документов из-за роста числа сообщений о поддельных дипломах, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования. В стране на постоянной основе выявляют и пресекают производство подделок.
Читать новость

абике
15.12.23
1216
Re: 46 поддельных дипломов выявили в Казахстане: как проверить...
Отправлено: 06.12.25 - 12:12
Вот вам и наличие бесконтрольности, вседозволенности, отсутствие реальной кары! Механизмы контроля придуманы, а конкретной работы нет!
