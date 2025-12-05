Токаев: Мы слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом
Отправлено: 06.12.25 - 12:07
Все эти проблемы возникли не на пустом месте! Страна сырьевая, импортозависимая как и ожидалось и тут никакой руководитель не сможет что-либо поправить! Нужно создавать фабрики, заводы, которые будут производить из местного сырья конкурентоспособный товар, который будут экспортировать, а иначе, сколько не говори халва толку не будет! При этом необходимо кроме налоговой политики, применять профилактическую меру для населения с целью недопущения развала экономики и хищения бюджетных средств-высшую меру наказания! И кроме этого, необходимо активно работать по привлечению инвестиционных потоков в страну! Сельское хозяйство запущено, потому что нет жесткого контроля со стороны контролирующих органов, ведь сколько не корми бюджетом это хозяйство, все равно латифундисты эксплуатируют население, при этом у гос-ва получая субсидии, разные льготы, одновременно получая прибыли, которые не возвращают в развитие сельского хозяйства, не создают условия для привлечения рабочих рук! На бумаге все гладко, а на деле канавы и рытвины! С этим нужно жестко работать и применять самые жесткие меры, а иначе все как в баснях Крылова!
[Исправлено: абике, 06.12.2025 - 13:07]