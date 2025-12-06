НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Как перерегистрировать КСК и ПКСК рассказали на брифинге в Костанае
 
 
Как перерегистрировать КСК и ПКСК рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 06.12.25 - 11:52
Из-за изменений в Законе «О жилищных отношениях» все КСК и ПКСК должны сменить наименование и пройти перерегистрацию. На брифинге в РСК объяснили, как проходит процедура, какие риски грозят не прошедшим её и что нужно успеть сделать до сентября 2026 года.
Re: Как перерегистрировать КСК и ПКСК рассказали на брифинге в...
Отправлено: 06.12.25 - 11:52
#1
Наконец-то определились с переименованиями! Теперь необходимо, чтобы банки 2-го уровня по заявлению субъектов управления, ОСИ, КСК открывали накопительные счета на каждый многоквартирный дом, то есть сейчас открыть накопительный счет на дом можно лишь по согласию банка, то есть у банка есть право на открытие такого счета, а не обязанность!
