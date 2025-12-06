Re: Как перерегистрировать КСК и ПКСК рассказали на брифинге в...

Отправлено: - 11:52

Наконец-то определились с переименованиями! Теперь необходимо, чтобы банки 2-го уровня по заявлению субъектов управления, ОСИ, КСК открывали накопительные счета на каждый многоквартирный дом, то есть сейчас открыть накопительный счет на дом можно лишь по согласию банка, то есть у банка есть право на открытие такого счета, а не обязанность!