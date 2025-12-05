НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шел за зайцем, убил кабана - Охота обернулась уголовным делом в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53090
Шел за зайцем, убил кабана - Охота обернулась уголовным делом в Костанайской области
Отправлено: 05.12.25 - 10:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30-летний житель села Ряжское Узункольского района отправился в лес за зайцем, но вернулся не с мелкой дичью, а с тушей дикого кабана. Во время проведения ОПМ «Сайга» сотрудники полиции и мастер лесного хозяйства заметили мужчину у озера: он пешком тянул по берегу тушу крупного зверя.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3918
Re: Шел за зайцем, убил кабана - Охота обернулась уголовным...
Отправлено: 05.12.25 - 10:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всегда интересует, как , точнее в чьих желудках потом утилизируется мясо изъятых животных.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2008
Re: Шел за зайцем, убил кабана - Охота обернулась уголовным...
Отправлено: 05.12.25 - 10:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
требования к оформлению лицензий - не формальность, а инструмент контроля за популяциями животных и борьбы с браконьерством.

Смешно. Подстрелить кабана с бумажкой можно, контролируется популяция.
Без бумажки - все, труба! Нарушитель!

Хотя так же проредили популяцию.

Ну или так - идут 2 охотника. Один с лицензией, другой - без. Оба подстрелили по кабану - один спокойно поехал жарить свежину, а второй на Нары. Что за глупости? Если вид не особо охраняемый, если сезон охоты на него открыть. Думаю что можно как бы и по человечески решить вопрос, хотя бы предупреждением закрыть на первый раз.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8406
Re: Шел за зайцем, убил кабана - Охота обернулась уголовным...
Отправлено: 05.12.25 - 21:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко кабана, так мечтал геройски погибнуть в схватке с лицензированным охотником, но тут подлый выстрел из за угла и всё!!! Не удалось попасть в Валгаллу кабанов!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8406
Re: Шел за зайцем, убил кабана - Охота обернулась уголовным...
Отправлено: 05.12.25 - 21:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кабан какой то мелкий, ну очень на зайца похож!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS