≡ Токаев: Мы слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом
 
 
Токаев: Мы слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом
Отправлено: 05.12.25 - 21:23
Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что перед правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. Полностью нерешенной проблемой Токаев назвал самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.
Skeptic
Re: Токаев: Мы слишком много импортируем, это видно...
Отправлено: 05.12.25 - 21:23
Мы всё это слышим и видим уже четвёртый десяток лет. А он сам себя слышит?
Re: Токаев: Мы слишком много импортируем, это видно...
Отправлено: 05.12.25 - 21:38
Цитата:
Skeptic:
слышит

Его уверили, что всё в мире происходит по его слову, сказал инфляции быть не должно и сразу исчезнет по мановению руки!
На самом деле, как бы мы не ругали Назарбаева , при всех его известных нам всем недостатках он всё таки был опытный управленец и был отнюдь не той "кухаркой" которая управляет государством! У НАНа всегда был блок силовой лично преданных ему людей, блок людей работавших на его кошелёк и его семьи и совсем не маленький блок толковых управленцев работавших на экономику страны, не за спасибо конечно, но достаточно профессиональных и компетентных! А сейчас судя по последним двум правительствам профессионализм и не нужен больше! В экономике такое противоречие глобальное, правительство вроде бы обеспечивает рост ВВП, но инфляция делает этот рост дутым пузырём, несмотря на все старания Нацбанка. Вот и опять у нас получается басня про лебедя, рака и щуку, но если НАН мог разрулить такую ситуацию, то теперь никто объективно не умеет просто.
