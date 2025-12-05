НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53090
Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование несовершеннолетней
Отправлено: 05.12.25 - 17:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным фонда «Не молчи», подозреваемый – предприниматель и бывший депутат, с 13 лет совершал сексуальные действия над своей падчерицей. Сегодня, 5 декабря, читатели сообщили «НГ», что за изнасилование мужчина получил пожизненный срок.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2008
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 05.12.25 - 17:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И будет он содержаться на бюджетные деньги. На наши с вами налоги. Не проще ли таких сразу, к высшей мере? Если перевоспитание и свобода ему точно не светит? Или опять ко дню независимости объявят амнистию, и вперед, словно птица в небесах?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29368
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 05.12.25 - 21:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Не проще ли таких сразу, к высшей мере?

А теперь представьте, что другая какая-нибудь падчерица, которой не понравился новый ухажёр мамы, потому что не даёт ей в роблокс играть, скажет, что тот ее насилует. Недавно так пацан мать убил, и бабушка при смерти, так что да, у подростков иногда сносит крышу, даже у тихонь.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7887
Re: Пожизненный срок получил лисаковчанин за изнасилование...
Отправлено: 05.12.25 - 21:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он не признали вину,может говорили, такое бывает
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS