Re: Сестру акима Павлодарской области арестовали за пьяное...

Отправлено: - 14:20

И? В чем интерес? Кто он вообще такой? Тем более какая-то сестра?! Только у нас могут с предыханием обсуждать какого-то акима, чиновник, живущий на деньги государства, а если имеет бизнес, тем более, зачем ещё на госслужбе штаны протирать, бред какой-то, а суть в том, что в большинстве случаев вся успешность их самих и их жён улетучивается как только их отрывают от бюджетного корыта