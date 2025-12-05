Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53088
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 11:34
Норму предписывает обновлённый Водный кодекс. Цель новшества, которое коснётся примерно 137 тысяч абонентов ГКП «Костанай-Су» в областном центре - организовать точную передачу показаний без визитов контролёров в квартиры и ручного ввода данных.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1354
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 11:34
Цитата:
Так, логический шаблон порван. А при чем тут счетчики? Такой мухлевщик сразу рванет за счетчиком с модемом? Будило - такой будило!
- Не забываем, что среди водопотребителей встречаются ещё те мухлёвщики: к примеру, в квартире живёт 25 гастарбайтеров, а прописан один. Все пользуются водой, а платят по нормам на количество зарегистрированных, - замечает директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО
Так, логический шаблон порван. А при чем тут счетчики? Такой мухлевщик сразу рванет за счетчиком с модемом? Будило - такой будило!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8644
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 12:12
Цитата:///Когда и за чей счёт? Игорь НИДЕРЕР///
Какой то ГЛУПЫЙ заголовок: - как понять за ЧЕЙ счёт- естественно, если это МОЯ квартира и МОЙ дом- то есть МОЯ частная собственность, то ВСЁ что делается касаемо или дома или квартиры - за МОЙ счёт.
Вы же когда смотрите телевизор, не требуете же от Первого канала, или НТВ или РТР или от Хабара - "...привезите и установите за свой счёт мне в дом телевизор, я буду смотреть ваши передачи...."
[Исправлено: ACROS, 05.12.2025 - 13:13]
Какой то ГЛУПЫЙ заголовок: - как понять за ЧЕЙ счёт- естественно, если это МОЯ квартира и МОЙ дом- то есть МОЯ частная собственность, то ВСЁ что делается касаемо или дома или квартиры - за МОЙ счёт.
Вы же когда смотрите телевизор, не требуете же от Первого канала, или НТВ или РТР или от Хабара - "...привезите и установите за свой счёт мне в дом телевизор, я буду смотреть ваши передачи...."
[Исправлено: ACROS, 05.12.2025 - 13:13]
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 12:35
Цитата:
Чисто по минимуму - 28 тыс - это примерно 24 месяца оплаты. Они готовы мне 2 года воду предоставлять бесплатно, в счет окупаемости счетчика? Я плачу исходя из расхода, плачу исправно. Поверку счетчика делаем. Почему я должен на ровном месте выкидывать 30тыщ из-за очередного энтузиаста- фантазера?
Цена одного счётчика с дистанционной системой передачи данных – от 28 до 45 тыс. тенге
Чисто по минимуму - 28 тыс - это примерно 24 месяца оплаты. Они готовы мне 2 года воду предоставлять бесплатно, в счет окупаемости счетчика? Я плачу исходя из расхода, плачу исправно. Поверку счетчика делаем. Почему я должен на ровном месте выкидывать 30тыщ из-за очередного энтузиаста- фантазера?
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 12:37
Цитата:
Вы можете жить в самом продвинутом "умном доме", с цифровыми сервисами везде и всюду, голосом включать свет и телевизор. Но воду в тазике греть все равно придется - горячую воду отключили - опрессовка))))
Мы живём в век цифровых технологий, и не должны находиться вне этих реалий
Вы можете жить в самом продвинутом "умном доме", с цифровыми сервисами везде и всюду, голосом включать свет и телевизор. Но воду в тазике греть все равно придется - горячую воду отключили - опрессовка))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7886
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 14:05
Сегодня нам на работе установили за 15 тыс,навороченный и продвинутый счетчик без всяких лишних проблем. Откуда такая цена в Костанае? Кстати,моя подруга очень сильно экономит воду, ставит кран в капающем режиме и расходу практически нет
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 15:44
У нас полдома пенсионеров, в квартирах так сделана разводка, что стояки в ванной и кухне отдельные, соответственно чтобы переоснастить счетчиками квартиру их надо 4 штуки. 29500 Х 4 штуки= 118 000. А жить на что????? Это не только пенсионерам, но и другим жильцам будет не по карману!!! Уже вообще не знают на чем деньги делать!!! Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют! Если их контролеры не хотят работать и от них таким образом хотят избавиться- это ТОЛЬКО ИХ ПРОБЛЕМЫ, но никак честных потребителей!!!
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 15:55
Цитата:
Тем, что не передают данные. И пофиг, что стоимость одного счетчика может превысить сумму платежей нане один десяток месяцев!
Очередному твердолобому пришла в голову инновационно-революционная идея. А власти только поддержат.
Михаил:
Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют!
Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют!
Тем, что не передают данные. И пофиг, что стоимость одного счетчика может превысить сумму платежей нане один десяток месяцев!
Очередному твердолобому пришла в голову инновационно-революционная идея. А власти только поддержат.
Re: Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской...
Отправлено: 05.12.25 - 16:01
Чем плохи нынешние приборы учета? Пусть обоснуют!Тем, что не передают данные. И пофиг, что стоимость одного счетчика может превысить сумму платежей на не один десяток месяцев!- дык за связь тоже платить нужно, гарантию даю- как минимум либо блок вайФая на нем будет, либо СИМка, - а это по любому еще оплата тарифов связи!!
Дистанционные счётчики воды появятся в каждой костанайской квартире. Когда и за чей счёт?
Отправлено: 05.12.25 - 16:11
Цитата:
Ну у меня например электросчетчик сам показания передает. Вроде левых расходов на связь нет. (Сразу скажу - не знаю, платно или нет счетчик меняли)
Михаил:
это по любому еще оплата тарифов связи!!
это по любому еще оплата тарифов связи!!
Ну у меня например электросчетчик сам показания передает. Вроде левых расходов на связь нет. (Сразу скажу - не знаю, платно или нет счетчик меняли)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать