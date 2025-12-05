НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Рудненские теплосети» были частными. После серии аварий...
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53088
«Рудненские теплосети» были частными. После серии аварий...
Отправлено: 05.12.25 - 12:21
Отправлено: 05.12.25 - 12:21
«Рудненские теплосети» были частными. После серии аварий перешли государству. Из бюджета вложили миллиарды тенге на их модернизацию. Теперь ТОО хотят продать в частные руки. Вы поддерживаете эту инициативу?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8644
Re: «Рудненские теплосети» были частными. После серии аварий...
Отправлено: 05.12.25 - 12:21
Отправлено: 05.12.25 - 12:21
#1
Проголосовал за ТРЕТИЙ пункт- наиболее РЕАЛЬНЫЙ сценарии, тем более пример Клебанова - он ЯРКО иллюстрирует то что будет и то что ждёт рудничан в ближайшие годы.
А, РЕАЛЬНАЯ и СКРЫТАЯ причина передачи, скорее всего- это ЧЕТВЁРТЫЙ пункт- надо просто СПРЯТАТЬ концы в оду, причём в мутную ГОРЯЧУЮ рудненскую воду.
