Re: «Рудненские теплосети» были частными. После серии аварий...

Отправлено: - 12:21

Проголосовал за ТРЕТИЙ пункт- наиболее РЕАЛЬНЫЙ сценарии, тем более пример Клебанова - он ЯРКО иллюстрирует то что будет и то что ждёт рудничан в ближайшие годы.

А, РЕАЛЬНАЯ и СКРЫТАЯ причина передачи, скорее всего- это ЧЕТВЁРТЫЙ пункт- надо просто СПРЯТАТЬ концы в оду, причём в мутную ГОРЯЧУЮ рудненскую воду.