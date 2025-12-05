Отправлено: - 11:57

Как в РФ, нас хотят в Северную Корею превратить? Там в РФ,теперь весело,прилетел в аэропорт и такси не вызвать,тк твой тел на сутки заблочениди к таксисту Алику и договаривайсяНавигаторы тоже перестали работать,теперь наши водилы ездят по картам как в старые добрые советские временаНе бай бог у нас так же будет..