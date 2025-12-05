НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей: опубликован список оснований
 
 
NG.kz
В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей: опубликован список оснований
Отправлено: 05.12.25 - 11:05
Отправлено: 05.12.25 - 11:05
В действующей редакции закона нет процедуры, которая позволяла бы принуждать онлайн-платформы к исполнению предписаний. Новая норма вводит механизм, по которому при невыполнении требований уполномоченного органа доступ к платформе могут ограничить на территории Казахстана.
Карачун
Re: В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей:...
Отправлено: 05.12.25 - 11:05
Че за .....? Какие ..... блокировки?
Мишаня
Re: В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей:...
Отправлено: 05.12.25 - 11:32
Цитата:
Карачун:
Какие ..... блокировки?

самые обычные. Дурной пример заразителен!
Вспомните ковидлу? Сделаем так же, только еще жестче )))
Сабыр
В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей: опубликован список оснований
Отправлено: 05.12.25 - 11:57
Отправлено: 05.12.25 - 11:57
Как в РФ, нас хотят в Северную Корею превратить? Там в РФ,теперь весело,прилетел в аэропорт и такси не вызвать,тк твой тел на сутки заблочен :lol: иди к таксисту Алику и договаривайся :lol: Навигаторы тоже перестали работать,теперь наши водилы ездят по картам как в старые добрые советские времена :lol: Не бай бог у нас так же будет..
Карачун
В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей: опубликован список оснований
Отправлено: 05.12.25 - 12:15
Отправлено: 05.12.25 - 12:15
Цитата:
Мишаня:
Вспомните ковидлу?

Понятия не имею что там было в ковидлу. Не заметил ни её саму, ни, поскольку не пользуюсь, что там было с соцсетями. Че-то такое - по.....ли и разошлись - типа того.
