Отправлено: - 20:07

vofkakst:

Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.

ПолиграфЪ Боярышников:

причём тут фонари и акимат? .

Цитата:Они и стояли неплохие, вечные бетонные. Так китайские ещё и стоят не в шахматном порядке, а друг напротив друга. Жастар-Арыстанбекова, например, и дорога засвечена пятнами.Цитата:Опасно на дорогах в этот период, не видно ни черта. Недавно же сбили 2 пешеходов утром рано.