Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 04.12.25 - 17:37
Авария произошла днем, 4 декабря, на перекрестке улиц Алтынсарина и Тауелсиздик. В результате столкновения двух автомобилей пострадал один из водителей. Мужчину доставили в больницу.
Отправлено: 04.12.25 - 17:37
Ладно водители- водятлы.. НО ГОСПОДА РОДИТЕЛИ!! ВВИДУ ТОГО ЧТО НА УЛИЦЕ СЕРОСТЬ, ГРЯЗЬ И ДОЖДЬ, ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ВИДНО, ОСОБЕННО В СУМЕРКИ ПОЭТОМУ ОДЕВАЙТЕ ИХ В ЯРКУЮ КОНТРАСТНЮ ОЖДЕЖДУ, ПРИШИВАЙТЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ!!! Слава богу видел уже на улицах школьников в водительских светоотражающих жилетах!!! Есть все-таки люди, которые беспокоятся РЕАЛЬНО о своих чадах!
Отправлено: 04.12.25 - 18:30
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.
Экономия, безусловно, должна быть экономной, но не до такой же степени - фонари уличного ОСВЕЩЕНИЯ должны освещать улицы. От этого в немаловажном соотношении зависит жизнь и здоровье участников движения, как водителей и пассажиров, так и пешеходов.
Михаил:
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.
Экономия, безусловно, должна быть экономной, но не до такой же степени - фонари уличного ОСВЕЩЕНИЯ должны освещать улицы. От этого в немаловажном соотношении зависит жизнь и здоровье участников движения, как водителей и пассажиров, так и пешеходов.
Отправлено: 04.12.25 - 19:53
Авария произошла днём, причём тут фонари и акимат? Прямо бред сивой кобылы ..
vofkakst:
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.
Авария произошла днём, причём тут фонари и акимат? Прямо бред сивой кобылы ..
Отправлено: 04.12.25 - 20:05
Едрить вы подушнить любитель. Даже профессионал
В первом комментарии значит вас все устроило?)))
По существу - на дорогах творится черти что. Безопасности нет никакой. Даже снесенный светофор, закреплен на столбе из фольги, прикрученном 4 болтами.
Увеличивают количество полос не расширяя дорожное полотно в целом. Тем самым вероятность дтп просто умножается в разы. Знаки и разметки очень часто установлены с ошибками. Отсюда и аварии, пострадавшие, и погибшие порой.
Не спорю, в данном случае имеет место просто идиотизм и наглость. Не предоставил преимущество, предписанное правилами. Вот таких надо на пересдачу. Машину купил, права купил, гонора -выше головы. И такие олени считают себя выше других и выше ПДД.
ПолиграфЪ Боярышников:
бред сивой кобылы ..
бред сивой кобылы ..
Едрить вы подушнить любитель. Даже профессионал
В первом комментарии значит вас все устроило?)))
По существу - на дорогах творится черти что. Безопасности нет никакой. Даже снесенный светофор, закреплен на столбе из фольги, прикрученном 4 болтами.
Увеличивают количество полос не расширяя дорожное полотно в целом. Тем самым вероятность дтп просто умножается в разы. Знаки и разметки очень часто установлены с ошибками. Отсюда и аварии, пострадавшие, и погибшие порой.
Не спорю, в данном случае имеет место просто идиотизм и наглость. Не предоставил преимущество, предписанное правилами. Вот таких надо на пересдачу. Машину купил, права купил, гонора -выше головы. И такие олени считают себя выше других и выше ПДД.
Отправлено: 04.12.25 - 20:07
Они и стояли неплохие, вечные бетонные. Так китайские ещё и стоят не в шахматном порядке, а друг напротив друга. Жастар-Арыстанбекова, например, и дорога засвечена пятнами.
Опасно на дорогах в этот период, не видно ни черта. Недавно же сбили 2 пешеходов утром рано.
vofkakst:
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.
Они и стояли неплохие, вечные бетонные. Так китайские ещё и стоят не в шахматном порядке, а друг напротив друга. Жастар-Арыстанбекова, например, и дорога засвечена пятнами.
ПолиграфЪ Боярышников:
причём тут фонари и акимат? .
причём тут фонари и акимат? .
Опасно на дорогах в этот период, не видно ни черта. Недавно же сбили 2 пешеходов утром рано.
Отправлено: 04.12.25 - 20:43
Откуда инфа? Когда работал с наружным освещением фаворитом всегда были светодиодные светильники из Миасса! Неужто уже все перегорели и стали ставить китайские? Опоры были из Астаны, я предлагал более прочные из Польши , по цене не прошли.
С бетонными опорами ситуация примерно такая же, как с безопасными автомобилями, при столкновении автомобиля и пешехода первым должен сломаться автомобиль, кроме капсулы где сидят люди. Так и здесь, водитель Ларгуса должен благодарить, что столб(опора) была не бетонной!
vofkakst:
закупили хорошие фонари,
закупили хорошие фонари,
Откуда инфа? Когда работал с наружным освещением фаворитом всегда были светодиодные светильники из Миасса! Неужто уже все перегорели и стали ставить китайские? Опоры были из Астаны, я предлагал более прочные из Польши , по цене не прошли.
С бетонными опорами ситуация примерно такая же, как с безопасными автомобилями, при столкновении автомобиля и пешехода первым должен сломаться автомобиль, кроме капсулы где сидят люди. Так и здесь, водитель Ларгуса должен благодарить, что столб(опора) была не бетонной!
Отправлено: 04.12.25 - 20:49
Всё регулируется нормами и правилами, в том числе освещённость дороги, насчёт шахматного порядка в первый раз слышу, всё регулируется по мощности светового потока, при достаточной освещённости эффекта " полосатой дороги" быть не должно.
Тот самый:
не в шахматном порядке, а друг напротив друга.
не в шахматном порядке, а друг напротив друга.
Всё регулируется нормами и правилами, в том числе освещённость дороги, насчёт шахматного порядка в первый раз слышу, всё регулируется по мощности светового потока, при достаточной освещённости эффекта " полосатой дороги" быть не должно.
Отправлено: 04.12.25 - 21:45
Из этой истории нужно делать вывод: лицо, совершившее ДТП явно знает ПДД и знает, что обязан пропустить авто, но он этого не сделал, что является умышленным, а не неосторожным, поэтому по суду у таких необходимо изымать авто для продажи на запчасти! МВД РК на законодательном уровне нужно впредь решить насчет умышленных действий водителя и как отличать их от неумышленных! Например, неумышленным правонарушением будет, если водитель случайно наехал (не увидел) колесами на пешеходную дорожку и т.д!
Отправлено: 04.12.25 - 22:00
Хорошо, скажите, ночью дорога должна быть освещена? Причём не номинально, а так, чтобы были видны ямы, неровности, разметка, пешеходы? Думаю, что должна, но у нас не так. Совсем(
saba:
Всё регулируется нормами и правилами
Всё регулируется нормами и правилами
Хорошо, скажите, ночью дорога должна быть освещена? Причём не номинально, а так, чтобы были видны ямы, неровности, разметка, пешеходы? Думаю, что должна, но у нас не так. Совсем(
Отправлено: 04.12.25 - 22:02
Либо наоборот
Но факт остаётся фактом - это лицо очень охреневшее. Ладно сам дебил, сам хоть пусть разобьется. Зачем других под удар подставлять? Каждый пятый считает себя умнее других и позволяет себе боль ложить на правила
Хорошо что никто не умер в результате
абике:
лицо, совершившее ДТП явно знает ПДД
лицо, совершившее ДТП явно знает ПДД
Либо наоборот
Но факт остаётся фактом - это лицо очень охреневшее. Ладно сам дебил, сам хоть пусть разобьется. Зачем других под удар подставлять? Каждый пятый считает себя умнее других и позволяет себе боль ложить на правила
Хорошо что никто не умер в результате
Отправлено: 05.12.25 - 01:01
Дороги разделяются на категории, какие то должны освещаться, какие то нет. Есть нормы которые измеряются в люксах, единицы измерения ямы, неровности и т.д. там нет. И даже увы пешеходов там тоже нет.
vofkakst:
Думаю, что должна,
Думаю, что должна,
Дороги разделяются на категории, какие то должны освещаться, какие то нет. Есть нормы которые измеряются в люксах, единицы измерения ямы, неровности и т.д. там нет. И даже увы пешеходов там тоже нет.
Отправлено: 05.12.25 - 01:04
А сейчас если будет диммирование, то глубокой ночью освещённость будет вдвое меньше и это совсем никак и ничем не запрещено.
