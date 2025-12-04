НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53083
Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 04.12.25 - 17:37
Авария произошла днем, 4 декабря, на перекрестке улиц Алтынсарина и Тауелсиздик. В результате столкновения двух автомобилей пострадал один из водителей. Мужчину доставили в больницу.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
446
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 17:37
#1
Ладно водители- водятлы.. НО ГОСПОДА РОДИТЕЛИ!! ВВИДУ ТОГО ЧТО НА УЛИЦЕ СЕРОСТЬ, ГРЯЗЬ И ДОЖДЬ, ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ВИДНО, ОСОБЕННО В СУМЕРКИ ПОЭТОМУ ОДЕВАЙТЕ ИХ В ЯРКУЮ КОНТРАСТНЮ ОЖДЕЖДУ, ПРИШИВАЙТЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ!!! Слава богу видел уже на улицах школьников в водительских светоотражающих жилетах!!! Есть все-таки люди, которые беспокоятся РЕАЛЬНО о своих чадах!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2001
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 18:30
#2
Цитата:
Михаил:

Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.

Экономия, безусловно, должна быть экономной, но не до такой же степени - фонари уличного ОСВЕЩЕНИЯ должны освещать улицы. От этого в немаловажном соотношении зависит жизнь и здоровье участников движения, как водителей и пассажиров, так и пешеходов.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2346
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 19:53
#3
Цитата:
vofkakst:
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.


Авария произошла днём, причём тут фонари и акимат? Прямо бред сивой кобылы ..
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2001
Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 04.12.25 - 20:05
#4
Отправлено: 04.12.25 - 20:05
#4
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
бред сивой кобылы ..

Едрить вы подушнить любитель. Даже профессионал
В первом комментарии значит вас все устроило?)))

По существу - на дорогах творится черти что. Безопасности нет никакой. Даже снесенный светофор, закреплен на столбе из фольги, прикрученном 4 болтами.

Увеличивают количество полос не расширяя дорожное полотно в целом. Тем самым вероятность дтп просто умножается в разы. Знаки и разметки очень часто установлены с ошибками. Отсюда и аварии, пострадавшие, и погибшие порой.

Не спорю, в данном случае имеет место просто идиотизм и наглость. Не предоставил преимущество, предписанное правилами. Вот таких надо на пересдачу. Машину купил, права купил, гонора -выше головы. И такие олени считают себя выше других и выше ПДД.
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1513
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 20:07
#5
Цитата:
vofkakst:
Еще бы градоначальники закупили хорошие фонари, не светодиодную туфту китайскую, которая света не дает; а в сырую погоду кроме бликов вообще ни на что не пригодна.


Они и стояли неплохие, вечные бетонные. Так китайские ещё и стоят не в шахматном порядке, а друг напротив друга. Жастар-Арыстанбекова, например, и дорога засвечена пятнами.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
причём тут фонари и акимат? .

Опасно на дорогах в этот период, не видно ни черта. Недавно же сбили 2 пешеходов утром рано.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 20:43
#6
Цитата:
vofkakst:
закупили хорошие фонари,

Откуда инфа? Когда работал с наружным освещением фаворитом всегда были светодиодные светильники из Миасса! Неужто уже все перегорели и стали ставить китайские? Опоры были из Астаны, я предлагал более прочные из Польши , по цене не прошли.
С бетонными опорами ситуация примерно такая же, как с безопасными автомобилями, при столкновении автомобиля и пешехода первым должен сломаться автомобиль, кроме капсулы где сидят люди. Так и здесь, водитель Ларгуса должен благодарить, что столб(опора) была не бетонной!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 20:49
#7
Цитата:
Тот самый:
не в шахматном порядке, а друг напротив друга.

Всё регулируется нормами и правилами, в том числе освещённость дороги, насчёт шахматного порядка в первый раз слышу, всё регулируется по мощности светового потока, при достаточной освещённости эффекта " полосатой дороги" быть не должно.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1212
Re: Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в...
Отправлено: 04.12.25 - 21:45
#8
Из этой истории нужно делать вывод: лицо, совершившее ДТП явно знает ПДД и знает, что обязан пропустить авто, но он этого не сделал, что является умышленным, а не неосторожным, поэтому по суду у таких необходимо изымать авто для продажи на запчасти! МВД РК на законодательном уровне нужно впредь решить насчет умышленных действий водителя и как отличать их от неумышленных! Например, неумышленным правонарушением будет, если водитель случайно наехал (не увидел) колесами на пешеходную дорожку и т.д!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2001
Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 04.12.25 - 22:00
#9
Отправлено: 04.12.25 - 22:00
#9
Цитата:
saba:
Всё регулируется нормами и правилами

Хорошо, скажите, ночью дорога должна быть освещена? Причём не номинально, а так, чтобы были видны ямы, неровности, разметка, пешеходы? Думаю, что должна, но у нас не так. Совсем(
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2001
Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 04.12.25 - 22:02
#10
Отправлено: 04.12.25 - 22:02
#10
Цитата:
абике:
лицо, совершившее ДТП явно знает ПДД

Либо наоборот
Но факт остаётся фактом - это лицо очень охреневшее. Ладно сам дебил, сам хоть пусть разобьется. Зачем других под удар подставлять? Каждый пятый считает себя умнее других и позволяет себе боль ложить на правила
Хорошо что никто не умер в результате
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 05.12.25 - 01:01
#11
Отправлено: 05.12.25 - 01:01
#11
Цитата:
vofkakst:
Думаю, что должна,

Дороги разделяются на категории, какие то должны освещаться, какие то нет. Есть нормы которые измеряются в люксах, единицы измерения ямы, неровности и т.д. там нет. И даже увы пешеходов там тоже нет.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Светофор снесли, водитель в больнице - ДТП произошло в центре Костаная
Отправлено: 05.12.25 - 01:04
#12
Отправлено: 05.12.25 - 01:04
#12
А сейчас если будет диммирование, то глубокой ночью освещённость будет вдвое меньше и это совсем никак и ничем не запрещено.
