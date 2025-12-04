Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны оплачивать горожане? Ответ на вопрос нашли в суде
Отправлено: 04.12.25 - 13:57
Свое решение судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА огласила 3 декабря. Год назад, 13 декабря 2024-го, тариф на вывоз мусора решением маслихата был повышен на 53% - с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Эти цифры - без учета НДС. Прокуратура посчитала, что решение о повышении необоснованно и незаконно.
Отправлено: 04.12.25 - 13:57
.. руководство? С их заработной платы удержать? За несоблюдение санитарных норм в школах не школу же штрафуют, а её директора. А так, конечно, странная картина - государство штрафует коммунальное (квазигос) предприятие. Как будто забыли, что эти предприятия не для получения прибыли организовывались, а для решения конкретных задач.
Если бы эти деньги шли на сортировку мусора, закуп контейнеров специальных под лампы, электронику, бумагу, метал и пр, то кто бы возмущался повышением тарифа. Здесь же разворуют и спишут на несуществующие расходы, а через пару лет снова поднимут тариф. А горы мусора после праздников так и будут лежать в микрорайонах - вот что страшно. Через 7 мкрн шёл как-то осенью вечером возле магазина "Апельсин" и поднял стадо крыс возле большой мусорки. Скакали по бачкам и чухнули куда-то внуть микрорайона в сторону детсада. Видно, что никто их даже не пытается травить.
за провинности ТОО должны рассчитываться их
Прокурор Искакова в реплике отметила: согласно отчету о расчете тарифа, ежегодная прибыль «Тазалыка» составляет 156 млн тенге.
Если бы эти деньги шли на сортировку мусора, закуп контейнеров специальных под лампы, электронику, бумагу, метал и пр, то кто бы возмущался повышением тарифа. Здесь же разворуют и спишут на несуществующие расходы, а через пару лет снова поднимут тариф. А горы мусора после праздников так и будут лежать в микрорайонах - вот что страшно. Через 7 мкрн шёл как-то осенью вечером возле магазина "Апельсин" и поднял стадо крыс возле большой мусорки. Скакали по бачкам и чухнули куда-то внуть микрорайона в сторону детсада. Видно, что никто их даже не пытается травить.
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 14:15
Будут ли привлечены к ответственности сотрудники Маслихата, причастные к халатным деяниям?
Будет ли произведен перерасчет горожанам, целый год платившим сверх положенного?
Местный исполнительный орган не проверил достоверность предоставленных документов, - сказала судья. - Ответчиком расчет тарифов был принят, указанные нарушения никто не усмотрел.
Будут ли привлечены к ответственности сотрудники Маслихата, причастные к халатным деяниям?
признать незаконным решение маслихата.
Будет ли произведен перерасчет горожанам, целый год платившим сверх положенного?
Отправлено: 04.12.25 - 14:40
Решение еще не вступило в законную силу. Вполне возможно, что его будут обжаловать в областном суде. Только после этого можно будет ответить и на ваши вопросы.
Решение еще не вступило в законную силу. Вполне возможно, что его будут обжаловать в областном суде. Только после этого можно будет ответить и на ваши вопросы.
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 18:36
первая победа есть! Но чтобы никого не наказали за халатность и прочее о чем тут интересуются, представители маслихата будут до посинения бороться в областном суде. Это вопрос их жизни или смерти.Сейчас наверное будут подтягивать тяжелую артиллерию. Когда подписывали необходимые документы никто из ответственных лиц не вникал в суть вопроса. Действительно халатность проявили или преступную невнимательность. А может даже и коррупционная составляющая тут присутствует.
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 21:33
Все-таки прокуратура взялась за работу и проверила законность и обоснованность решения, принятого ради существования организации! Иск был удовлетворен с учетом всех доказательств, предоставленных на судебное заседание, тем самым, подчеркивая, что решение принято законно и обоснованно! Если прокуратура проверит законность выдачи бюджетных денег после "потопа", то наверное тоже может выявить обоснованность их выдачи!
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 22:29
Есть такое выражение: - Пиррова Победа- наверное это как раз тот случай- и НАКАЗАТЬ надо ( как это так: - услуги нотариуса МЫ оплачиваем, они бы ещё и расходы на туалетную бумагу включили бы) и самое главное- УБИРАТЬ мусор тоже надо: - и притом КАЧЕСТВЕННО.
P.S.- расходы на судебную тяжбу- наверное тоже в тариф включат.
Только после этого
Только после этого
Есть такое выражение: - Пиррова Победа- наверное это как раз тот случай- и НАКАЗАТЬ надо ( как это так: - услуги нотариуса МЫ оплачиваем, они бы ещё и расходы на туалетную бумагу включили бы) и самое главное- УБИРАТЬ мусор тоже надо: - и притом КАЧЕСТВЕННО.
P.S.- расходы на судебную тяжбу- наверное тоже в тариф включат.
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 05.12.25 - 00:32
Привет "народным кивалам" за их "одобрямс )
