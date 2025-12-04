НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны оплачивать горожане? Ответ на вопрос нашли в суде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53083
Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны оплачивать горожане? Ответ на вопрос нашли в суде
Отправлено: 04.12.25 - 13:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свое решение судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА огласила 3 декабря. Год назад, 13 декабря 2024-го, тариф на вывоз мусора решением маслихата был повышен на 53% - с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Эти цифры - без учета НДС. Прокуратура посчитала, что решение о повышении необоснованно и незаконно.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1513
Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны оплачивать горожане? Ответ на вопрос нашли в суде
Отправлено: 04.12.25 - 13:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за провинности ТОО должны рассчитываться их


.. руководство? С их заработной платы удержать? За несоблюдение санитарных норм в школах не школу же штрафуют, а её директора. А так, конечно, странная картина - государство штрафует коммунальное (квазигос) предприятие. Как будто забыли, что эти предприятия не для получения прибыли организовывались, а для решения конкретных задач.

Цитата:
Прокурор Искакова в реплике отметила: согласно отчету о расчете тарифа, ежегодная прибыль «Тазалыка» составляет 156 млн тенге.


Если бы эти деньги шли на сортировку мусора, закуп контейнеров специальных под лампы, электронику, бумагу, метал и пр, то кто бы возмущался повышением тарифа. Здесь же разворуют и спишут на несуществующие расходы, а через пару лет снова поднимут тариф. А горы мусора после праздников так и будут лежать в микрорайонах - вот что страшно. Через 7 мкрн шёл как-то осенью вечером возле магазина "Апельсин" и поднял стадо крыс возле большой мусорки. Скакали по бачкам и чухнули куда-то внуть микрорайона в сторону детсада. Видно, что никто их даже не пытается травить.

[Исправлено: Тот самый, 04.12.2025 - 15:37]
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2001
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 14:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный исполнительный орган не проверил достоверность предоставленных документов, - сказала судья. - Ответчиком расчет тарифов был принят, указанные нарушения никто не усмотрел.

Будут ли привлечены к ответственности сотрудники Маслихата, причастные к халатным деяниям?

Цитата:
признать незаконным решение маслихата.

Будет ли произведен перерасчет горожанам, целый год платившим сверх положенного?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2764
Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны оплачивать горожане? Ответ на вопрос нашли в суде
Отправлено: 04.12.25 - 14:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Будут ли привлечены к ответственности сотрудники Маслихата, причастные к халатным деяниям? Цитата: признать незаконным решение маслихата. Будет ли произведен перерасчет горожанам, целый год платившим сверх положенного?

Решение еще не вступило в законную силу. Вполне возможно, что его будут обжаловать в областном суде. Только после этого можно будет ответить и на ваши вопросы.
Профайл Посетить вебсайт
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
897
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 18:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первая победа есть! Но чтобы никого не наказали за халатность и прочее о чем тут интересуются, представители маслихата будут до посинения бороться в областном суде. Это вопрос их жизни или смерти.Сейчас наверное будут подтягивать тяжелую артиллерию. Когда подписывали необходимые документы никто из ответственных лиц не вникал в суть вопроса. Действительно халатность проявили или преступную невнимательность. А может даже и коррупционная составляющая тут присутствует.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1212
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 21:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все-таки прокуратура взялась за работу и проверила законность и обоснованность решения, принятого ради существования организации! Иск был удовлетворен с учетом всех доказательств, предоставленных на судебное заседание, тем самым, подчеркивая, что решение принято законно и обоснованно! Если прокуратура проверит законность выдачи бюджетных денег после "потопа", то наверное тоже может выявить обоснованность их выдачи!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8642
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 04.12.25 - 22:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
первая победа есть[/quotТимур Гафуров:
Только после этого


Есть такое выражение: - Пиррова Победа- наверное это как раз тот случай- и НАКАЗАТЬ надо ( как это так: - услуги нотариуса МЫ оплачиваем, они бы ещё и расходы на туалетную бумагу включили бы) и самое главное- УБИРАТЬ мусор тоже надо: - и притом КАЧЕСТВЕННО.

P.S.- расходы на судебную тяжбу- наверное тоже в тариф включат.
Профайл
Адам
§ Адам
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Всемирная паутина
Регистрация:
16.08.10
Сообщений:
964
Re: Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны...
Отправлено: 05.12.25 - 00:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет "народным кивалам" за их "одобрямс ;-) )
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS