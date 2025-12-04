НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Черви в вафлях, соль в чай - О таких кулинарных изысках в столовой школы сообщил житель Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53083
Черви в вафлях, соль в чай - О таких кулинарных изысках в столовой школы сообщил житель Костаная
Отправлено: 04.12.25 - 18:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А именно - в столовой мини-центра общеобразовательной школы имени Алихана Бокейхана. 3 декабря няня обнаружила червей в коробках с вафлями, которые вот-вот должны были подать на стол, пишет автор обращения.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
897
Re: Черви в вафлях, соль в чай - О таких кулинарных изысках в...
Отправлено: 04.12.25 - 18:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто подскажет где этот мини центр находится?
Профайл
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1036
Re: Черви в вафлях, соль в чай - О таких кулинарных изысках в...
Отправлено: 04.12.25 - 22:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
а кто подскажет где этот мини центр находится?

Гугл всегда подскажет, в том числе и в этом случае.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS