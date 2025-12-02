Было несколько мероприятий, приезжали гости из Челябинска.Люди с высшим образованием, тоже как некоторые у нас на форуме " не смотрят телевизор". Пара цитат из разговора с ними:" Надо что то делать с Европой, а то НАТО собирается напасть на Россию"! "Япошки легли под америкошев, поэтому на Фукусиме такой бардак, япошки сначала слили радиоактивную воду в океан, а потом испугались, собрали, но у по данным российских спутников у них там сплошная радиация! Но вы в Казахстане не должны бояться, у вас же россияне будут строить!" У одного два высших образования, в том числе юридическое, у другого 40 лет стажа работы в энергетике.
Люблю смотреть опросы россиян на сайте Sotavision, спрашивали про грядущее повышение цен на услуги ЖКХ на улицах Москвы. Одна женщина говорит:"Ой да у вас тут всё дёшево(в Москве) попробовали бы у нас пожить в Луганске."
Сразу чтобы не было лишних вопросов, почему я до такой степени вовлечён в жизнь россиян, что про их ЖКХ смотрю. Я смотрю эти опросы, потому что там частенько спрашивают россиян об отношении к войне с Украиной, просто любопытно было посмотреть на мнение простого народа на улице, ну и нечаянно и этот опрос попался, вполне себе нейтральный.
И когда она по Вашему кончится? Путин вроде помирать не собирается, а на переговорах с Уиткоффом ясно сказал, что не будет прекращать боевые действия! Да и россияне ждут ещё, когда НАТО должно на них напасть! Путин тоже не со всем НАТО воевать хочет(естественно только при нападении на Россию, примерно так же он говорил про ненападение на Украину), но к войне с Европой уже готов! Причём воевать будет не хирургически тонко, а сразу чтобы вести переговоры потом было не с кем. Аккурат перед переговорами с американцами сказал,ради этого даже на встречу опоздал!
"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования"
Я там вообще не при чём. Я не сторона конфликта, а просто сочувствующая сторона! Не могу спокойно смотреть, как сильный грабит слабого, да ещё и руки , ноги калечит! Что касается Трампа, то из обеих сторон его никто к его сожалению не боится и О,Ужас кажется и не уважает. Украина просто сильно зависит от США в плане даже не поставки воооружений, без их разведданных и интернета от Маска эффективность ВСУ будет на порядок ниже. Ну а Путин сначала немного испугался громогласных заявлений Трампа, теперь же увидел, кто на самом деле "бумажный тигр" и снова осмелел в своём доблестном деле отгрызания кусков украинских территорий! Одного не пойму кем он их будет заселять? Сибиряки с радостью потянутся конечно в теплые края, но кто в Сибири жить то будет? Медведи?
