НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 665 из 665«1...663664665
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 18:29
#9961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в растерянности кому верить, нашим русским патриотам с Канады, России и Германии или луганским

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 18:30
#9962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грустно все это, смотреть как мы русские, просто используем украинцев в своих каких то целях..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 20:54
#9963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Теперь в растерянности кому верить, нашим русским патриотам с Канады, России и Германии или луганским

А ты типа общался с луганчанами? Они тебе прописку показали, и свой новый российский паспорт?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.12.25 - 20:23
#9964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было несколько мероприятий, приезжали гости из Челябинска.Люди с высшим образованием, тоже как некоторые у нас на форуме " не смотрят телевизор". Пара цитат из разговора с ними:" Надо что то делать с Европой, а то НАТО собирается напасть на Россию"!
"Япошки легли под америкошев, поэтому на Фукусиме такой бардак, япошки сначала слили радиоактивную воду в океан, а потом испугались, собрали, но у по данным российских спутников у них там сплошная радиация! Но вы в Казахстане не должны бояться, у вас же россияне будут строить!"
У одного два высших образования, в том числе юридическое, у другого 40 лет стажа работы в энергетике.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.12.25 - 20:27
#9965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
с луганчанами?

Люблю смотреть опросы россиян на сайте Sotavision, спрашивали про грядущее повышение цен на услуги ЖКХ на улицах Москвы. Одна женщина говорит:"Ой да у вас тут всё дёшево(в Москве) попробовали бы у нас пожить в Луганске."
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.12.25 - 20:31
#9966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу чтобы не было лишних вопросов, почему я до такой степени вовлечён в жизнь россиян, что про их ЖКХ смотрю. Я смотрю эти опросы, потому что там частенько спрашивают россиян об отношении к войне с Украиной, просто любопытно было посмотреть на мнение простого народа на улице, ну и нечаянно и этот опрос попался, вполне себе нейтральный.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.12.25 - 21:11
#9967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Одна женщина говорит:"Ой да у вас тут всё дёшево(в Москве) попробовали бы у нас пожить в Луганске."

И чё вас удивляет? Так то там война ещё идёт. Снимут санкции - и все нормализуется.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.12.25 - 11:25
#9968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
война ещё идёт.

И когда она по Вашему кончится? Путин вроде помирать не собирается, а на переговорах с Уиткоффом ясно сказал, что не будет прекращать боевые действия!
Да и россияне ждут ещё, когда НАТО должно на них напасть! Путин тоже не со всем НАТО воевать хочет(естественно только при нападении на Россию, примерно так же он говорил про ненападение на Украину), но к войне с Европой уже готов! Причём воевать будет не хирургически тонко, а сразу чтобы вести переговоры потом было не с кем. Аккурат перед переговорами с американцами сказал,ради этого даже на встречу опоздал!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.12.25 - 12:05
#9969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
И когда она по Вашему кончится?

Как только вы поймёте,что с каждым днём условия договора становятся все хуже и хуже.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.12.25 - 12:08
#9970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования"

Дональд Трамп,
президент США

тыц

[Исправлено: maxsaf, 04.12.2025 - 13:09]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8400
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.12.25 - 21:05
#9971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вы поймёте,ч

Я там вообще не при чём. Я не сторона конфликта, а просто сочувствующая сторона! Не могу спокойно смотреть, как сильный грабит слабого, да ещё и руки , ноги калечит!
Что касается Трампа, то из обеих сторон его никто к его сожалению не боится и О,Ужас кажется и не уважает. Украина просто сильно зависит от США в плане даже не поставки воооружений, без их разведданных и интернета от Маска эффективность ВСУ будет на порядок ниже. Ну а Путин сначала немного испугался громогласных заявлений Трампа, теперь же увидел, кто на самом деле "бумажный тигр" и снова осмелел в своём доблестном деле отгрызания кусков украинских территорий! Одного не пойму кем он их будет заселять? Сибиряки с радостью потянутся конечно в теплые края, но кто в Сибири жить то будет? Медведи?
Профайл
Страница 665 из 665«1...663664665
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS