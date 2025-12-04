НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53078
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
На судебном заседании 3 декабря предприниматель Александр БРУНЕР заявил, что к концу июня 2025 года пассажиропоток автобуса № 120 за один день составлял около 2 600 человек. Сейчас же пассажиропоток упал до 1200-1300 человек в день.
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
445
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
#1
Все правильно, Бруннеру- старый маршрут!!! Акиматовским деятелям- по служебным несоответствиям, чтобы неповадно было рулить безнаказанно
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
94
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 11:15
Отправлено: 04.12.25 - 11:15
#2
Это судебное заседание - переломный момент, так сказать "Курская битва" в истории борьбы за 120-й маршрут. Дальше - только возврат прежней схемы. Так держать!
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3917
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 11:43
Отправлено: 04.12.25 - 11:43
#3
акиматчики так просто не сдадутся..они же привыкли. что они цари и боги каждый в своей вотчине.
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
327
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 12:36
Отправлено: 04.12.25 - 12:36
#4
Акимат явно лоббирует чьи-то интересы. У какого-то перевозчика сняли икру с его кусочка хлеба с маслом.Если бы у нас журналисты хотели (или могли)проводить своё расследование, всегда можно найти кому это выгодно. А там уж ... "кто зонтик украл, тот и тётку пришиб" !
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1997
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 12:44
Отправлено: 04.12.25 - 12:44
#5
Брунеру - стойкости, непреклонности и победы!
"Я вот думаю, что сила -в правде. У кого правда - тот и сильней"

Плохо одно - судебная практика показывает, что судиться с госорганами -дело заведомо безвыигрышное. Кто может сказать, что аким/замакима/заместитель заместителя может быть неправ?
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
445
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 13:02
Отправлено: 04.12.25 - 13:02
#6
Да у многих чиновников, как и у высшего полис-руководства маршрутные автобусы и грузовики для ремонта дорог области на поднайме, оформленные на кум-свата-брата. Поэтому и есть заинтересованность в городских маршрутах
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7884
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 14:41
Отправлено: 04.12.25 - 14:41
#7
Чтобы уехать в Рудный,по новым правилам акимата, пассажиры должны вначале добираться до автовокзала,при этом теряя время,комфорт и дополнительные расходы на проезд. Приехав в Рудный приходится добираться до центра города опять на городских маршрутах,тоже лишняя трата. Так ведь было раньше ещё до внедрения 120-го маршрута. Никто не жаловался. А что случилось сейчас? Для раскручивания нововведения пришлось в ущерб городскому перевозчику дать плюшки в виде проезда от Гиппократа до Руднянского ЦУМа. Теперь чиновники пронюхали где собака зарыта, придется или поднять стоимость проезда или вернуть все обратно.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1997
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 14:58
Отправлено: 04.12.25 - 14:58
#8
Цитата:
сайлау курманов:
по новым правилам акимата,

Им бы самим на автобусах поездить.
Привыкли все с бумажки читать. Алемпэй может и не такие цифры в отчёте показать. И про заполняемость, и про рентабельность. Руководствоваться надо здравым смыслом, а не бумажками, на которых можно преподнести любую информацию в выгодном свете.
Поездил бы аким с месяцок в рудный и обратно (с вокзала до вокзала), увидел бы реальную картину. Но...
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8393
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 15:02
Отправлено: 04.12.25 - 15:02
#9
Цитата:
Филипповна:
зонтик

Что то мне кажется зонтик у акима Рудного, уж больно он ругался на встрече с населением акима области на этот маршрут! Ещё и аварию вспомнил и за бедных пассажиров переживал, которые стоя на бешеной межгородней скорости вынуждены из Костаная в Рудный ехать! Что то там ещё про упавшие доходы рудненских перевозчиков от автовокзала до ЦУМа говорил, уж точно всё не помню.

[Исправлено: saba, 04.12.2025 - 16:05]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46615
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 15:15
Отправлено: 04.12.25 - 15:15
#10
Не буду повторяться, сказал как сказал

