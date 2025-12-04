Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть старый маршрут для автобуса № 120 Костанай - Рудный
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
На судебном заседании 3 декабря предприниматель Александр БРУНЕР заявил, что к концу июня 2025 года пассажиропоток автобуса № 120 за один день составлял около 2 600 человек. Сейчас же пассажиропоток упал до 1200-1300 человек в день.
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 10:51
Все правильно, Бруннеру- старый маршрут!!! Акиматовским деятелям- по служебным несоответствиям, чтобы неповадно было рулить безнаказанно
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 11:15
Это судебное заседание - переломный момент, так сказать "Курская битва" в истории борьбы за 120-й маршрут. Дальше - только возврат прежней схемы. Так держать!
Отправлено: 04.12.25 - 11:43
акиматчики так просто не сдадутся..они же привыкли. что они цари и боги каждый в своей вотчине.
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 12:36
Акимат явно лоббирует чьи-то интересы. У какого-то перевозчика сняли икру с его кусочка хлеба с маслом.Если бы у нас журналисты хотели (или могли)проводить своё расследование, всегда можно найти кому это выгодно. А там уж ... "кто зонтик украл, тот и тётку пришиб" !
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 12:44
Брунеру - стойкости, непреклонности и победы!
"Я вот думаю, что сила -в правде. У кого правда - тот и сильней"
Плохо одно - судебная практика показывает, что судиться с госорганами -дело заведомо безвыигрышное. Кто может сказать, что аким/замакима/заместитель заместителя может быть неправ?
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 13:02
Да у многих чиновников, как и у высшего полис-руководства маршрутные автобусы и грузовики для ремонта дорог области на поднайме, оформленные на кум-свата-брата. Поэтому и есть заинтересованность в городских маршрутах
Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...
Отправлено: 04.12.25 - 14:41
Чтобы уехать в Рудный,по новым правилам акимата, пассажиры должны вначале добираться до автовокзала,при этом теряя время,комфорт и дополнительные расходы на проезд. Приехав в Рудный приходится добираться до центра города опять на городских маршрутах,тоже лишняя трата. Так ведь было раньше ещё до внедрения 120-го маршрута. Никто не жаловался. А что случилось сейчас? Для раскручивания нововведения пришлось в ущерб городскому перевозчику дать плюшки в виде проезда от Гиппократа до Руднянского ЦУМа. Теперь чиновники пронюхали где собака зарыта, придется или поднять стоимость проезда или вернуть все обратно.
Отправлено: 04.12.25 - 14:58
Отправлено: 04.12.25 - 15:02
Отправлено: 04.12.25 - 15:15
