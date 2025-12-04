Re: Перевозчик Александр Брунер вновь в суде. Он просит вернуть...

Отправлено: - 14:41

Чтобы уехать в Рудный,по новым правилам акимата, пассажиры должны вначале добираться до автовокзала,при этом теряя время,комфорт и дополнительные расходы на проезд. Приехав в Рудный приходится добираться до центра города опять на городских маршрутах,тоже лишняя трата. Так ведь было раньше ещё до внедрения 120-го маршрута. Никто не жаловался. А что случилось сейчас? Для раскручивания нововведения пришлось в ущерб городскому перевозчику дать плюшки в виде проезда от Гиппократа до Руднянского ЦУМа. Теперь чиновники пронюхали где собака зарыта, придется или поднять стоимость проезда или вернуть все обратно.