"Быть здоровым - недорого" - Новая социальная аптека Halyk Arzan открылась в мкрн Юбилейный в Костанае
 
 
"Быть здоровым - недорого" - Новая социальная аптека Halyk Arzan открылась в мкрн Юбилейный в Костанае
04.12.25 - 10:14
30 ноября возле фасада дома № 22 в мкр. Юбилейный состоялось торжественное открытие новой социальной аптеки сети Halyk Arzan. Уже к 14:00 здесь начали собираться жители района: кто-то пришёл за выгодными предложениями, кто-то - ради розыгрыша призов и праздничной программы.
юля елиссева
Re: "Быть здоровым - недорого" - Новая социальная...
04.12.25 - 10:14
понимаю, что реклама, что местные блохеры участвуют. А можно привести сравнение цен на конкретные препараты в этой и в других аптеках? Реально ли она социальная?
директор пляжа
Re: "Быть здоровым - недорого" - Новая социальная...
04.12.25 - 10:34
//vы - патриотическая аптека: на служебных халатах наших сотрудников есть вышивка с казахским орнаментом//

как мало нужно чтобы быть патриотом)
получается мы все - не подходим? вышивки если нет
vofkakst
Re: "Быть здоровым - недорого" - Новая социальная...
04.12.25 - 10:34
Никак не пойму, для чего везде девушек в перьях на голове облачать? Ну предположим, национальный костюм, хорошо. Какая связь между нацкостюмом и бизнес-объектом?
Филипповна
Re: "Быть здоровым - недорого" - Новая социальная...
04.12.25 - 13:01
Цитата:
vofkakst:
Никак не пойму, для чего везде девушек в перьях на голове облачать?

Ну уж в 100 раз лучше наши перья, чем заморская придурковатая лабуба, вряд ли пожилой контингент о ней слышал.
vofkakst
"Быть здоровым - недорого" - Новая социальная аптека Halyk Arzan открылась в мкрн Юбилейный в Костанае
04.12.25 - 13:19
Цитата:
Филипповна:
в 100 раз лучше

Не соглашусь. Для аптеки - в сто раз лучше - человек в белом халате и образованием. Остальное - ненужная помпа. К чему орнаменты, перья, лабуба эта?
ПолиграфЪ Боярышников
Re: "Быть здоровым - недорого" - Новая социальная...
04.12.25 - 14:34
Цитата:
vofkakst:
Остальное - ненужная помпа. К чему орнаменты, перья, лабуба эта?

По вашему лучше полуголые девахи? Главное у них реально цены ниже! А группа преданных хвалителей, больше из мелких актеров и привычка к такому антуражу развила в вас агрессию.. Ушла в не бытье роль старшего брата.. принимайте это уже как неизбежное
vofkakst
"Быть здоровым - недорого" - Новая социальная аптека Halyk Arzan открылась в мкрн Юбилейный в Костанае
04.12.25 - 14:39
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
развила в вас агрессию..

Скорее недоумение
