vofkakst:

Будут ли привлечены к ответственности сотрудники Маслихата, причастные к халатным деяниям? Цитата: признать незаконным решение маслихата. Будет ли произведен перерасчет горожанам, целый год платившим сверх положенного?

Цитата:Решение еще не вступило в законную силу. Вполне возможно, что его будут обжаловать в областном суде. Только после этого можно будет ответить и на ваши вопросы.