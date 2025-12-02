Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл финансовый хаос в казахстанских СПК
Отправлено: 02.12.25 - 16:45
Согласно отчету, в структурах СПК накоплены управленческие и финансовые недостатки. Их деятельность не интегрирована в систему государственного планирования, планы развития носят формальный характер и не проходят внешнюю оценку. Читать новость
А в результате состоится посиделка в узком кругу, где некая группа граждан "Б" договорится о чём-то с группой граждан "В" под удовлетворенное одобрение группы граждан "А". В накладе не останется никто, и тихо-молча казённые деньги будут продолжать пилиться. "Качаем, озабоченно глядя по сторонам" (с).
Закрыть такие компании как СПК Тобол! Вы посмотрите какие хоромы себе понастроили руководители и их приближённые. Самая коррумпированная организация созданная Назарбаевым и его родственниками для спонсирования сомнительных проектов по отмыванию денег
ПолиграфЪ Боярышников: Самая коррумпированная организация созданная Назарбаевым и его родственниками для спонсирования сомнительных проектов по отмыванию денег
Ну идеи предыдущих правителей не пропали втуне! Кажется никто и не собирается закрывать этот балласт для экономики страны! что Самрук Казына, что все эти СПК были созданы, чтобы имущественная масса государства не перетекла в частные руки. Теперь получилось так, что вроде и не в частных руках, где пришлось бы отвечать имуществом, но и не государственное,хотя и получают бюджетные средства. Недаром их называют квазигосударстенным сектором, о латинского мнимый либо ненастоящий! Т.е как бы государственные, но не совсем, при этом по количеству имущества переданного им в процессе организации это были самые настоящие монстры! Такой вот получился нарост на теле экономики страны! В природе такие наросты обычно именуют паразитами.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать