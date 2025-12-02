Отправлено: - 20:51

ПолиграфЪ Боярышников:

Самая коррумпированная организация созданная Назарбаевым и его родственниками для спонсирования сомнительных проектов по отмыванию денег

[Исправлено: saba, 03.12.2025 - 21:52]

Цитата:Ну идеи предыдущих правителей не пропали втуне! Кажется никто и не собирается закрывать этот балласт для экономики страны! что Самрук Казына, что все эти СПК были созданы, чтобы имущественная масса государства не перетекла в частные руки. Теперь получилось так, что вроде и не в частных руках, где пришлось бы отвечать имуществом, но и не государственное,хотя и получают бюджетные средства. Недаром их называют квазигосударстенным сектором, о латинского мнимый либо ненастоящий! Т.е как бы государственные, но не совсем, при этом по количеству имущества переданного им в процессе организации это были самые настоящие монстры! Такой вот получился нарост на теле экономики страны! В природе такие наросты обычно именуют паразитами.