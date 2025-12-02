Отправлено: - 10:41

ОГПУ:

Лучше бы коррупционеров так гнали, до талого как говорится, простого человека, загонят насмерть, ведь он "без номеров, как то не так едет" и.т.д. и т.п.

Цитата:Вы в своём уме? А если бы эти уроды пьяные за рулём наехали на ваших детей?Природа при помощи бетонного столба расставил свои приоритеты, кому жить кому в сырой земле гнить