Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 02.12.25 - 23:24
Читатели «НГ» сообщили о ДТП, которое произошло вечером 1 декабря в Лисаковске после полицейской погони. ВАЗ-21093 на большой скорости врезался в бетонную опору освещения. В полиции сообщили, что автомобиль привлек внимание патрульной службы из-за опасных маневров.
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 02.12.25 - 23:24
Лучше бы коррупционеров так гнали, до талого как говорится, простого человека, загонят насмерть, ведь он "без номеров, как то не так едет" и.т.д. и т.п.
Отправлено: 03.12.25 - 00:49
Простому человеку убегать не за чем.
Простому человеку убегать не за чем.
Отправлено: 03.12.25 - 07:31
Бетонный столб справляется с контролем за соблюдением правопорядка в сфере дорожного движения очень хорошо.
Отправлено: 03.12.25 - 08:17
Поэтому у нас их стали менять на жестяные. Убирают конкурентов)))
Поэтому у нас их стали менять на жестяные. Убирают конкурентов)))
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 10:41
Вы в своём уме? А если бы эти уроды пьяные за рулём наехали на ваших детей?
Природа при помощи бетонного столба расставил свои приоритеты, кому жить кому в сырой земле гнить
Вы в своём уме? А если бы эти уроды пьяные за рулём наехали на ваших детей?
Природа при помощи бетонного столба расставил свои приоритеты, кому жить кому в сырой земле гнить
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 11:02
Тогда точно: - КОРРУПЦИОНЕР, да ещё в древней "девятке"- видать убегал с НАВОРОВАННЫМИ на гос.службе, на тендерах и бесплатных школьных обедах, МИЛЛИАРДАМИ тенге.
Тогда точно: - КОРРУПЦИОНЕР, да ещё в древней "девятке"- видать убегал с НАВОРОВАННЫМИ на гос.службе, на тендерах и бесплатных школьных обедах, МИЛЛИАРДАМИ тенге.
Отправлено: 03.12.25 - 11:30
Тут у вас недопонимание.
На ситуацию надо смотреть с разных сторон. С вашей стороны негодование понятно.
Тут суть то в чем была - едет машина. Пусть и подозрительно. Взяв под козырек - погоня, преследование, вели (в прямом смысле) до самого конца.
Тех, кто миллионы с миллиардами тащят - никто практически никогда не найдет. Потому что и искать не будут. Всегда найдется какой нибудь главный/ведущий специалист третьей руки, который окажется жестким несуном. И все, дело закрыто. Или проще - такой-то у нас уже не работает. Все. Дело закрыто)
Тут у вас недопонимание.
На ситуацию надо смотреть с разных сторон. С вашей стороны негодование понятно.
Тут суть то в чем была - едет машина. Пусть и подозрительно. Взяв под козырек - погоня, преследование, вели (в прямом смысле) до самого конца.
Тех, кто миллионы с миллиардами тащят - никто практически никогда не найдет. Потому что и искать не будут. Всегда найдется какой нибудь главный/ведущий специалист третьей руки, который окажется жестким несуном. И все, дело закрыто. Или проще - такой-то у нас уже не работает. Все. Дело закрыто)
Отправлено: 03.12.25 - 11:34
Почему сразу коррупционер? Может просто злостный нарушитель, или бандит.
Почему сразу коррупционер? Может просто злостный нарушитель, или бандит.
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 11:52
Ну не сразу же, конечно: - сначала просто НАРУШИТЕЛЬ - этакий ГОЛУБОЙ воришка из Ильфа и Петрова ( пару тысяч тенге с обедов школьника положил в карман), потом бандит: уже сотни тысяч тенге ОТОБРАЛ у инвалидов, пенсионеров при гос.закупках в дома престарелых, ну и потом- лебединная песня-мечта всей жизни- почти воплощённая НАЦИОНАЛЬНАЯ идея- махровый коррупционер.
Почему лебединная - всё прозаично- итог жизни - бетонный СТОЛБ.
В связи с этим вопрос: - недавно в другой ветке полиция то же хотела благое дело сделать: - НАСИЛЬНО отучить алкашей от водки и оградить общество от пьяниц- не получилось- сдружились, спились и умерли.
В этом случае: полиция то же как бы благое дело делала: - поймать и оградить от опасности как пешеходов так и авто, от опасных водителей- снова НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - погибли и пострадали люди.
Может: - не надо НИЧЕГО предпринимать: - природа ВСЁ сделает САМА: - те сами сопьются, а эти САМИ разобьются.
Ну не сразу же, конечно: - сначала просто НАРУШИТЕЛЬ - этакий ГОЛУБОЙ воришка из Ильфа и Петрова ( пару тысяч тенге с обедов школьника положил в карман), потом бандит: уже сотни тысяч тенге ОТОБРАЛ у инвалидов, пенсионеров при гос.закупках в дома престарелых, ну и потом- лебединная песня-мечта всей жизни- почти воплощённая НАЦИОНАЛЬНАЯ идея- махровый коррупционер.
Почему лебединная - всё прозаично- итог жизни - бетонный СТОЛБ.
В связи с этим вопрос: - недавно в другой ветке полиция то же хотела благое дело сделать: - НАСИЛЬНО отучить алкашей от водки и оградить общество от пьяниц- не получилось- сдружились, спились и умерли.
В этом случае: полиция то же как бы благое дело делала: - поймать и оградить от опасности как пешеходов так и авто, от опасных водителей- снова НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - погибли и пострадали люди.
Может: - не надо НИЧЕГО предпринимать: - природа ВСЁ сделает САМА: - те сами сопьются, а эти САМИ разобьются.
Отправлено: 03.12.25 - 13:10
Да, такой имитации деятельности в нынешнем мире навалом. Имитации и приплетания естественного хода вещей к собственным заслугам.
Да, такой имитации деятельности в нынешнем мире навалом. Имитации и приплетания естественного хода вещей к собственным заслугам.
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 13:30
Каждому свое! Не нарушай, не мудри, не обижай и будет тебе благо!
Отправлено: 03.12.25 - 19:17
Так они ещё и за собой кого-нибудь утащат. Зачем давать им такую возможность?
Так они ещё и за собой кого-нибудь утащат. Зачем давать им такую возможность?
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 20:18
За нарушителем гнались сотрудники ДП, это служба по предотвращению нарушений ПДД! К борьбе против коррупции ДП никакого отношения не имеет! Не надо путать теплое с мягким.
За нарушителем гнались сотрудники ДП, это служба по предотвращению нарушений ПДД! К борьбе против коррупции ДП никакого отношения не имеет! Не надо путать теплое с мягким.
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 20:22
Так это для выходцев из болот был бы очередным поводом поднять вой.
Так это для выходцев из болот был бы очередным поводом поднять вой.
