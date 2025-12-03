НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор "Рудненских теплосетей" о планах передачи предприятие в частные руки
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53073
"Это еще не значит, что нас продадут" - Директор "Рудненских теплосетей" о планах передачи предприятие в частные руки
Отправлено: 03.12.25 - 14:06
- Никакой паники на предприятии нет, поскольку процесс это долгий и до 2030 года многое еще может измениться, - подчеркнул Олег Абылкаиров. - У нас работают 162 человека - это не только Рудный, но и поселок Горняцкий, станция Железорудная. По кадрам больших проблем нет, штат укомплектован.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7883
Re: "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор...
Отправлено: 03.12.25 - 14:06
#1
На цементный завод вливали миллиарды, однако на рынке прошлым летом их продукция была самой дорогой по сравнению с устькаманом и коркино, в чем дело кто прояснит
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
443
Re: "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор...
Отправлено: 03.12.25 - 15:20
#2
, в чем дело кто прояснит- потому что он был построен не для производства цемента, а для освоения бюджета и его процента распила
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8641
Re: "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор...
Отправлено: 03.12.25 - 15:29
#3
Цитата:
Михаил:
кто прояснит


Как сказал, Михаил Боярский::- "...эту страну, погубит коррупция....", аналогично так же можно сказать и про этот цементный завод, курируемый бывшим руководством ССГПО:-"...этот завод, погубит СУБСИДИИ...".

Сумма субсидии выплачиваемая государством, я думаю, НАМНОГО превышает сам будущий доход, и я думаю цель у инициаторов данного проекта была именно в этом и сам проект себя уже оправдал, а иначе бы ВСЁ было бы по другому.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8641
Re: "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор...
Отправлено: 03.12.25 - 15:35
#4
Цитата:///Поэтому, когда предприятие квазигосударственное, как у нас, есть механизмы вливания денег из бюджета.//

И поэтому все жизненно важные обьекты из разряда СЕМ- надо НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ- Олег прав- частник НЕ БУДЕТ вкладывать СВОИ деньги в эти производства- ситуация с Клебановым- тому подтверждение.
Поимел деву.., пардон ТЭЦ- потом слил её государству.
Рудничан после 2030 года, после проведения ПРИВАТИЗАЦИИ, ждёт точно такая же ситуация.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8389
Re: "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор...
Отправлено: 03.12.25 - 20:10
#5
Цитата:
Михаил:
а для освоения бюджета и его процента распила

А что он был построен на бюджетные деньги? Я просто не знаком с историей вопроса!
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7883
Re: "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор...
Отправлено: 03.12.25 - 21:25
#6
Акимы и прочие чиновники тех времён получают благодатный загар на Дубайских пляжах и иногда машут нам ручками посылая воздушный поцелуй
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

