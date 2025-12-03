Отправлено: - 13:27

vofkakst:

ни чего бы не произошло

Цитата:Ага, и ямы на том перекрестке, которые второй год дважды за год латают, помимо регулярной, читай после каждого дождя,"заделки" их тротуарной плиткой-щебнем-"сколом", сами собой затянутся а/б покрытиемИ предваряя вопросы - их и до этого каждый год латали, с той же эффективностью проводимых работ за бюджетные деньги, но только раз в год, в аккурат когда а/б таял вместе со снегом.